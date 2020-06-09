Древко для Знамени Победы

Накануне 75-летия Великой Победы сыктывкарка Ольга Балашова передала Национальному музею Республики Коми большую коллекцию фотографий и документов своего мужа – Александра Габова. В войну Александру Габову довелось брать фашистского «языка», крутить кино для однополчан, но самый поразительный факт его фронтовой биографии, отраженный в Википедии, – он лично участвовал в изготовлении Знамени Победы, водруженного над Рейхстагом. Материалы для этой публикации «Республике» предоставила ученый секретарь Национального музея Валентина Сова.

Как и многие уроженцы Коми края, призывавшиеся из Сыктывкара, Александр Габов попал в 28-ю Невельскую дивизию. В семье охотника Тихона Габова в деревне Сюзяиб Сторожевского района (ныне это территория Корткеросского района) росло четверо сыновей, и трое из них погибли на войне. Александр был младшим, его призвали самым последним, в 1942 году. К этому времени 19-летний парень успел окончить курсы киномехаников в Горьком, крутил кино для односельчан. Кто бы мог подумать тогда, что эти навыки пригодятся ему на фронте.

Но сначала Александра направили на учебу в роту автоматчиков. Во время занятий к новобранцам приглядывались командиры. Пришел приказ отобрать из роты наиболее тренированных солдат для отправки на передовую, в полковую разведку. В их числе оказался и Александр Габов.

Правда, прибывшему пополнению предстояло пройти еще одно испытание, весьма необычное. Чтобы понять, годится ли новичок в разведку, старшина Филимонов ставил перед испытуемым жирный и очень горячий суп, заставлял его съесть, а затем подавал кружку с ледяной водой: «Запивай». Отбор проходили не все: проглоченное блюдо превращалось в желудке в ком, боль была нестерпимой. Тот, кто ее выдерживал, годился – значит, и в разведке выдержит.

Одно из главных правил фронтовой разведки – что бы ни случилось, раненых и убитых на вражеской территории не оставлять. А еще молодому ординарцу было предписано не отставать от командира, все время находиться рядом. На второй вылазке за «языком» Александр Габов провинился – отстал. У холма на передовой старшина пошел вправо, а ординарец поднялся с левой стороны. И сразу же наткнулся на немецкого пулеметчика. Может, это была счастливая случайность, а может, помог листок с охранной молитвой, который дал бойцу перед отправкой на войну отец, но пулемет сразу не сработал. Александр мгновенно среагировал и врезал фрицу кулаком по голове. Назад боец вернулся с оглушенным «языком» и трофейным пулеметом. Но вместо благодарности комвзвода выматерил его за то, что отстал и «потерялся». Зато в тот же день в штаб полка ушло представление к награде. Красноармейца Габова наградили медалью «За отвагу».

В разведке же он получил и орден Красной Звезды, дважды был представлен к ордену Красного Знамени, но, видимо, затерялись наградные документы. А потом с разведкой пришлось расстаться, и причиной тому стали полученные навыки киномеханика.

В перерывах между боями для поднятия духа бойцам показывали кинохронику и фильмы. К разведчикам приезжал киномеханик, но, видимо, не очень опытный. Частенько бойцы кричали ему: «Сапожник!» И тогда на помощь приходил Александр Габов, налаживал аппарат, и кинопленка больше не рвалась и не запутывалась.

Об этом стало известно в штабе 3-й ударной армии, где решили, что нечего пропадать таланту киномеханика. Александра вызвали в штаб, дали под его начало киноустановку с шофером и отправили на передовую «крутить кино». Много лет спустя Александр Габов вспоминал, что все рекорды побила картина «Два бойца». Ее он показывал 257 раз.

Кино любило и начальство. Командующий армией генерал-полковник Чибисов требовал от подчиненных неукоснительного порядка во всем. И тут однажды ему на глаза попался киномеханик в промасленных замазученных валенках, оставлявших грязные пятна на выскобленном полу в командирской землянке. Командующий очень на это осерчал, но киномеханик был не виноват – такую обувь выдали. Зам по тылу получил взбучку и приказ переодеть киномеханика в офицерскую форму, ведь во время киносеансов у генерала могло присутствовать и высшее командование, приезжавшее с инспекцией. Форму подобрали, а вот сапог нужного размера не нашлось. И в следующий раз, когда генерал-полковник снова увидел Александра Габова в валенках, приказал хозяйственнику поменяться с ним своей обувью.

Весной 1945 года штаб 3-й ударной армии, войска которой уже штурмовали Рейхстаг, обосновался в 17 километрах от Берлина. Там же разместился Дом Красной армии, где служил механиком Александр Габов. Как-то раз его и художника Василия Бунтова вызвал майор Георгий Голиков и приказал за три дня изготовить девять штурмовых знамен – по количеству дивизий, входивших в состав 3-й ударной армии 1-го Белорусского фронта, оказавшейся в центре Берлина. Та дивизия, которая первой возьмет Рейхстаг, водрузит над зданием свое знамя.

Полотнища сшили из немецкого материала, взятого в одной из берлинских лавок. Звезду, серп и молот художник наносил на ткань вручную и через трафарет. А вот древки для знамен Победы было поручено изготовить старшему сержанту Александру Габову.

В статье Википедии, посвященной Знамени Победы, есть воспоминания начальника политотдела 3-й ударной армии Лисицына, где сказано, что древки Габов «мастерил из распиленной доски (в основном из карнизов для штор) и крепил к ним полотнища». Правда, сведения о том, какое же именно по счету знамя было водружено над главным зданием фашистской Германии, разнятся. По одним данным, Берестов, Егоров и Кантария 30 апреля 1945 года установили четвертый штурмовой флаг, по другим – это было пятое по счету знамя. Сам Александр Габов тоже считал, что поднятый стяг был под номером пять. Об этом спустя 30 лет после победы ему написал майор Голиков – тот самый, кто передал приказ за три дня изготовить девять знамен для победного водружения.

Начальник политотдела 3-й ударной армии Федор Лисицын так рассказывал об этом: «Еще до начала Берлинской операции мы узнали, что некоторые наши соседи распорядились изготовить по одному Красному Знамени для водружения над Рейхстагом. Я предложил изготовить не одно, а девять знамен – по числу стрелковых дивизий нашей армии. Военный совет одобрил предложение. Я вызвал начальника армейского Дома Красной армии Г. Голикова: нам выпала высокая честь сшить будущие знамена Победы. Каким материалом располагаем? Решили обойтись без излишеств: шить из обыкновенного кумача, но со строгим соблюдением размеров и формы государственного флага страны. Женщины взяли ножницы, иголки с нитками, шили и кроили. Слез не скрывали. Пожалуй, в этот момент многие из нас поняли, как близок конец этой бесчеловечной войны. Художник В. Бунтов рисовал в верхнем левом углу, у древка, серп и молот со звездой. Киномеханик Габов мастерил древки…»

Только третий штурм Рейхстага увенчался успехом. Бой в здании продолжался до позднего вечера. Там, где советские войска вытеснили врага, были закреплены несколько красных знамен (от полковых и дивизионных до самодельных). И, наконец, появилась возможность водрузить Красное знамя на крыше Рейхстага. Первые три знамени были уничтожены в результате ночного дальнобойного немецкого артобстрела крыши Рейхстага, но вражеская артиллерия не смогла уничтожить знамя на восточной крыше, которое водрузили Берестов, Егоров и Кантария.

В июле 1945 года Знамя Победы было передано в Центральный музей Вооруженных сил СССР в Москве на вечное хранение. Позже экскурсоводы рассказывали, что знамя находилось в плачевном состоянии. Кто-то на память отодрал кусок материи. Поэтому в музейной экспозиции его заменяет муляж, подлинник же хранится в сейфе. Время от времени полотнище реставрируют, но древко, изготовленное уроженцем Коми края, по-прежнему прочное, сработанное на века.

После войны Александр Габов вернулся в Сыктывкар и продолжил «крутить кино», его последним местом работы до пенсии было производственное объединение «Экран», которое он возглавлял. В последние годы Александра Габова открыли для себя СМИ, публикации о нем были не только в республиканской, но и в центральной прессе. Умер Александр Габов в 2003 году.

Галина ВЛАДИС

Фото предоставлены Национальным музеем Коми