Бюджетных мест в вузах стало больше

Вузам Коми на 2020-2021 учебный год выделено 2515 бюджетных мест. Это на 220 больше, чем годом ранее.

О необходимости увеличения числа бюджетных мест в региональных вузах заявил президент России Владимир Путин. Речь шла о приоритетных направлениях развития экономики и социальной сферы. В Коми увеличение контрольных цифр приема в вузах коснулось преимущественно инженерных специальностей.

Сыктывкарский лесной институт готов принять на первый курс 414 студентов на бюджетной основе. По сравнению с прошлым годом эта цифра в СЛИ выросла в три раза. Сыктывкарский государственный университет имени Питирима Сорокина примет на бюджет 1345 студентов, Ухтинский государственный технический университет – 756.

Прием документов в вузы начнется 20 июня – сразу после того, как выпускники получат аттестаты об образовании. Приемные комиссии будут работать с заявлениями, аттестатами, фотографиями и другими документами. Как только выпускник сдаст ЕГЭ и его баллы будут внесены в базу, приемной комиссии останется провести рейтингование и зачисление. Также уже в июне документы в вузы могут подавать выпускники средних профессиональных учреждений, бакалавриата и те, кто сдавал ЕГЭ в 2019 году и ранее.

Как и раньше, есть возможность подать документы в пять вузов, и в каждом вузе – на три специальности по выбору. Дополнительные вступительные экзамены, в том числе в творческих вузах, будут проходить в дистанционном формате. Университеты не будут зачислять абитуриентов, пока все желающие не сдадут ЕГЭ.

Зачисление пройдет в сжатые сроки, но порядок останется тем же. Первым приказом зачисляются те, кто имеет льготы, квоты и т.д. Далее – приказ, зачисляющий абитуриентов на 80 процентов бюджетных мест. И последний приказ – зачисление на оставшиеся 20 процентов мест. Таким образом, зачисление в вузы должно состояться в конце августа.

Электронная подпись для поступления в вуз не нужна. В приказе Министерства науки и высшего образования России обозначены возможные способы подачи документов в вуз дистанционно: через электронную систему вуза, на портале postupi.online, заказным письмом. С подробной информацией о направлениях подготовки и работе приемных комиссий можно ознакомиться на сайтах вузов.

Галина ГАЕВА

Фото syktsu.ru