Раскраски из галереи

Национальная галерея Республики Коми запустила обновление проекта знакомства виртуальных посетителей с произведениями из своей коллекции. Репродукции картин и фотографии скульптур в группе галереи «ВКонтакте» сейчас сопровождаются не только рассказом о них. Новое дополнение – это раскраски, которые можно скачать и расцветить красками дома. Раскраски по картинам создает дизайнер галереи Евгения Бастрова.

Одной из первых появилась раскраска по картине Вячеслава Кислова «Усть-Цилемская горка». «Это весенне-летний обрядовый праздник, живой памятник, жемчужина русского севера, – говорится в описании картины. – С давних времен праздник Горка символизирует вершину трудового года, пору вхождения подростков в круг молодежи, пик веселья».

Также посетители могут скачать раскраску по мотивам скульптуры Елены Беловой «Урок пения». Небольшая работа из фарфора покрыта глазурью и позолотой. Елена Белова работала архитектором в Риге и Москве. Занималась в художественных студиях при Доме культуры ЗИЛ в Москве. С 1956 года начала работать с фарфором. Выполняла произведения мелкой пластики в Вербилках, на заводе «Красный Пролетарий» и на Ленинградском заводе фарфоровых изделий. Преподавала в Московском государственном художественно-промышленном университете имени Строганова. В фондах галереи Коми хранится небольшое количество ее скульптур. «Урок пения» – одна из них.

– В первый летний месяц мы запускаем цикл виртуальных экскурсий по постоянной экспозиции, в рамках которого участники групп в социальных сетях галереи смогут познакомиться с искусством России XIX–XX веков, авангарда, творчеством художников Коми, – рассказали «Республике» в галерее. – А также мы представим авторские программы сотрудников галереи.

Артур АРТЕЕВ

Фото Национальной галереи Коми