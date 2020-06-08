Назревшие изменения

Отдать голос на общероссийском голосовании по поправкам в Конституцию до дня голосования можно без всяких заявлений, достаточно прийти на участок с 25 июня, сообщила РИА Новости секретарь ЦИК Майя Гришина. Напомним, досрочное голосование проводится в течение шести дней до объявленной президентом страны даты голосования 1 июля.

– Для голосования до дня голосования не нужно писать никакого заявления, нужно прийти в помещение своей участковой комиссии, там будет список участников голосования, оборудовано место для тайного голосования, выдача бюллетеней. То есть в данной ситуации факт явки достаточен, чтобы гражданин мог реализовать свое право на голосование, – рассказала Майя Гришина.

Она отметила, что заявление потребуется, только чтобы проголосовать вне помещения для голосования.

– Для того чтобы гражданин таким образом проголосовал, он должен сначала с устной заявкой обратиться либо подать заявление через портал госуслуг, а затем уже, когда к нему придут, расписаться в специально утвержденной форме заявления о получении бюллетеня для голосования на дому, – пояснила секретарь Центризбиркома.

Возможность подать заявление для голосования вне помещения для голосования через портал госуслуг появилась у граждан 5 июня. Заявление можно подать до 21 июня до 14 часов по московскому времени.

Кроме того, с 16 июня до 17 часов 1 июля можно будет подать соответствующее заявление в свою участковую комиссию.

Удобство и безопасность голосования в условиях пандемии коронавируса ставится во главу угла. Все участники голосования, члены избирательных комиссий, наблюдатели, представители СМИ, сотрудники полиции, находящиеся на избирательных участках, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты: масками, перчатками, санитайзерами. На каждом участке будет установлен температурный контроль, а сам участок будет в течение дня обрабатываться дезинфицирующими растворами. Голосование на дому будет максимально бесконтактным, заверяют организаторы. Для граждан сейчас самое главное – еще раз вчитаться в документ, осмыслить вносимые изменения.

– Эти поправки действительно назрели, – рассказала «Республике» директор Сосногорского технологического техникума, председатель местного представительства МОД «Коми войтыр» и отделения Союза женщин Коми Ирина Ушакова. – Тридцать лет для нашего скоростного времени – это много, поэтому так необходимо сейчас вносить в основной закон страны изменения, которые очень востребованы нашим обществом.

Приоритетными собеседница издания назвала социальные поправки:

– В первую очередь это поддержка, защита и укрепление семьи, сохранение традиционных семейных ценностей, чего раньше не было, а теперь ставится во главу угла. Вносятся поправки в обеспечение функционирования системы социальной защиты инвалидов. Об этом в последнее время говорилось много, и вот мы уже можем видеть, что такие поправки вносятся, и это очень и очень радует. Набирает обороты в обществе добровольческое движение, особенно это стало заметно в период пандемии, когда неравнодушные люди не оставляют без помощи и внимания одиноких стариков и инвалидов. Это очень отрадно. Волонтерская деятельность сама тоже нуждается в государственной поддержке, и необходимо обязательно закрепить это конституционно. Гражданское общество должно развиваться по принципам, направленным на сохранение жизни и здоровья человека – тоже будет отражено в этих поправках.

Председатель Удорской районной организации ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов, член Общественного совета Удорского района Борис Павлов в своем комментарии «Республике» акцентировал внимание на новациях, касающихся установления контроля над чиновниками:

– В условиях, когда так называемый коллективный Запад прямо называет Россию своим противником и пытается сдерживать развитие нашей страны всякого рода санкциями, нам необходима национально ориентированная элита. И совершенно справедливо в основной закон вносится поправка, согласно которой властной элите запрещается открывать за пределами территории России счета и вклады, хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных за пределами страны. Эти ограничения предлагается распространить на высших должностных лиц субъектов России, руководителей федеральных государственных органов, сенаторов и депутатов Госдумы, уполномоченного по правам человека, председателя правительства и его замов, федеральных министров, судей и прокуроров. Это абсолютно справедливая и своевременная поправка.

Подготовила Лина ПЕРОВА