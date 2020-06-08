Владимир Уйба провел совещание с представителями банковского сектора республики по вопросам поддержки бизнеса и реализации антикризисных программ. Совещание состоялось 5 июня. В нем приняли участие руководители банков, представленных на территории Коми, сообщила пресс-служба главы региона.

Сегодня в Коми работают 24 кредитные организации. С момента принятия правительством России мер по поддержке бизнеса практически все они подключились к этой работе.

С помощью банков реализуются специальные антикризисные программы поддержки бизнеса. В их числе перенос платежей по кредитам на полгода (кредитные каникулы); кредиты под ноль процентов для поддержки занятости; кредиты под два процента годовых на возобновление деятельности предприятий; кредиты для системообразующих организаций (пять процентов) и другие. Помимо этого, в банках есть собственные программы поддержки предпринимателей.

– Главное, чтобы действующими мерами поддержки смогли воспользоваться все, кто в них нуждается, – подчеркнул Владимир Уйба. – Конечно, есть проблемы и определенные сложности, не все предприниматели могут получить отсрочку по платежам или льготные кредиты. Ищите инструменты.

Представители банковского сектора отметили, что тщательно рассматривают каждое заявление, к каждому заемщику подходят индивидуально, стараются минимизировать отказы. Необходимо расширение ОКВЭД – в частности, для республики крайне важно оказать помощь лесозаготовительным и лесоперерабатывающим предприятиям.

Кроме обсуждения антикризисных программ, на встрече говорили и о проектах, рассчитанных на долгосрочную перспективу: участие кредитных организаций в реализации инвестиционных проектов, внедрение новых технологий и повышение доступности банковских услуг.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru