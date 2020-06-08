Гимн России споет вся страна

Празднование Дня России в этом году вынужденно пройдет с соблюдением ограничительных мер. Однако россияне смогут стать частью понравившихся акций и принять участие во всенародных флешмобах. Как сообщил портал правительства Коми, 12 июня в 11 часов жители республики смогут присоединиться к общероссийскому исполнению гимна России.

Профессиональные и самодеятельные артисты региона будут задавать тон. В Сыктывкаре артисты Коми республиканской филармонии и Государственного театра оперы и балета исполнят главные музыкальные строки России с балконов Центра культурных инициатив «Югöр». В Ухте гимн страны прозвучит в городском парке при хорошей погоде или же в фойе городского Дворца культуры. В Усть-Куломе солисты народного вокального коллектива «Июль» исполнят гимн у районного Дома культуры.

Общероссийское исполнение гимна состоится во всех муниципалитетах Коми. Стать частью акции сможет каждый неравнодушный житель региона, 12 июня в 11 часов выйдя на балкон или присоединившись к артистам с соблюдением принятых мер безопасности.

Лина ПЕРОВА