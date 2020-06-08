Память в соснах

В России проходит акция «Сад памяти» – до 22 июня в разных регионах высадят не менее 27 миллионов саженцев в память о каждом из 27 миллионов погибших во время Великой Отечественной войны. В минувшую субботу в рамках этой акции и.о. главы Коми Владимир Уйба высаживал сеянцы сосны на территории Нювчимского лесничества в Сыктывдинском районе.

Также в посадках, прошедших на территории 4,7 гектара, приняли участие сотрудники министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона, лесничеств, Коми лесопожарного центра, добровольцы.

Участников на сей раз было гораздо меньше, чем бывает на подобных экологических акциях, – из-за противоэпидимических ограничений. Тем не менее силами небольших групп, отдельных граждан, школьников, студентов, сотрудников лесничеств и лесопромышленных предприятий посадки, как рассказали «Республике» в минприроды Коми, идут хорошими темпами: по данным на утро понедельника, в разных районах региона высажено более 136 тысяч сеянцев. 10 тысяч из них – за прошедшие выходные. А изначально планировалось 53 тысячи.

После того как Владимир Уйба высадил юные сосенки под Нювчимом, ему показали участок, где лесопосадки проводились десять лет назад, – там сосны уже выросли на два метра и выше, а потом участок, где лес начал расти 50 лет назад. Также ему продемонстрировали, как проводятся рубки ухода: в молодом лесе убирают лишние деревья, чтобы ему было просторно расти и не мешал излишек лиственных пород, которых должно быть не более 20 процентов.

В Сыктывдинском районе и.о. главы записал видеообращение к жителям Коми, рассказав, что посадил сосны в память о своих дедах – Логине Максимовиче Русанове и Иване Иосифовиче Уйбо, погибших в боях за Ленинград. Руководитель региона поблагодарил всех, кто присоединился к акции «Сад памяти».

В минприроды Коми также сообщили, что накануне, 5 июня, в День эколога и Всемирный день окружающей среды, лесничества Коми раздали всем желающим более тысячи сеянцев, которые люди могут посадить самостоятельно. Например, возле своего дома, на дачном участке, приняв таким образом участие в акции «Сад памяти». Потом дерево можно отметить на интерактивной карте проекта (сайт – садпамяти2020.рф), сфотографировать и выложить в социальных сетях с хештегом #СадПамятиДома.

В городах и районах Коми в эти дни не только высаживали новый лес, но и очищали от мусора существующий. Сотрудники минприроды и Центра по ООПТ провели субботник в природном заказнике «Белый» (Чернам). Сюда каждый год приезжают жители Сыктывкара и его окрестностей за грибами и ягодами и, к сожалению, оставляют за собой множество пустых пластиковых бутылок, консервных банок, оберток, пакетов и прочего. И все это потом может портить природу уникального бора десятилетиями, если вовремя не убрать. Также была благоустроена экотропа для туристов «В гостях у Вэрсы».

Субботник в Чернаме дал старт проведению экологической акции «Марш парков» в Коми, в ходе которой убирают особо охраняемые природные территории, парки, скверы, проводят озеленение общественных пространств.

Лесные массивы убирали жители Ижемского района. Как сообщила пресс-служба администрации муниципалитета, в экологической акции участвовали сотрудники более чем 20 организаций и учреждений. Убран мусор вдоль 30 километров дорог от Ижмы по направлению к аэропорту, в сторону кладбища, вдоль трасс на Ираель и Усть-Цильму, также прошли субботники на экотропах, в парках и лесных зонах. В Щельяюре провели уборку в кедровнике, внесенном в число чудес района, там кроме мусора убрали еще и сухостой. Сотрудники администрации района отметили, что мусора, брошенного в лесах вдоль дорог, сейчас меньше: если пять лет назад с одного километра собирали по пять-шесть мешков различных отходов, то сейчас – по одному, а то и меньше. Видимо, экологической ответственности у людей становится больше.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru