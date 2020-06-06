Театральную весну перенесли на осень

В связи с введением в стране ограничительных мер спектакли стартовавшего 9 марта в Сыктывкаре тридцатого Международного фестиваля оперного и балетного искусства «Сыктывкарса тулыс» («Сыктывкарская весна») перенесены на осень.

Как сообщили изданию организаторы фестиваля из республиканского театра оперы и балета, всего на осень перенесено четыре фестивальных спектакля. Ранее планировалось, что они пройдут в конце мая – начале июня.

– Как и всегда, фестивальные спектакли и концерты мы планируем показать с участием великолепных приглашенных солистов столичных театров, – заверили в театре. – Все ранее приобретенные билеты будут действительны. Поддержите театр своим терпением, и мы будем вам за это очень благодарны. Мы обязательно вручим несколько сувенирных наборов юбилейного фестиваля случайно выбранным зрителям, пришедшим на спектакли по билетам, приобретенным зимой и весной.

По новым планам 22 сентября зрители увидят балет Сергея Прокофьева «Золушка», 29 сентября пройдет гала-концерт фестиваля, 2 октября – опера «Евгений Онегин», а 3 октября фестиваль завершится концертом-аперитивом «Volare, cantare… non solo l’opera!» («Летать и петь… Не только оперу!»). Прозвучат итальянские арии и ариетты, неаполитанские песни, романтичная эстрада. Участники концертной программы – солисты театра: молодые исполнители и мастера сцены. Автор идеи – концертмейстер Мария Ляшева.

С 1 августа театральная касса возобновит работу в обычном режиме.

Напомним, что фестиваль «Сыктывкарса тулыс» открылся 9 марта премьерой комической оперы «Любовный напиток». Спектакль по произведению итальянского композитора Гаэтано Доницетти в Сыктывкаре поставили главный режиссер театра Илья Можайский и главный дирижер театра Роман Денисов. Планировалось, что фестиваль завершится 29 марта. Часть спектаклей зрители успели увидеть, но часть была отменена. Отменили и концерт талантливого пианиста современности, народного артиста России Дениса Мацуева.

В режиме ограничительных мер театр продолжает работу и проводит онлайн-трансляции своих постановок. В частности, в конце мая прошли трансляции балета «Яг Морт» и оперы «Риголетто». Также артисты театра представили свой клип песни «Марья-моль».

Артур АРТЕЕВ

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