Уважаемые работники и ветераны социальной защиты населения Республики Коми!

Примите мои искренние поздравления с Днем социального работника!

Вы посвятили свою жизнь профессии, которая требует доброты, милосердия и отзывчивости. В зоне вашего внимания – каждый третий житель республики. Мы ценим ваш труд и понимаем, насколько важна ваша помощь и поддержка для ветеранов, инвалидов, семей с детьми. В период ограничительных мер вы взяли на себя заботу об одиноких пожилых гражданах – доставляли на дом продукты, лекарства, предметы первой необходимости. А сотрудники домов-интернатов перешли на работу в режиме самоизоляции учреждений, обеспечивая уход и безопасность пожилых людей и инвалидов.

Сегодня в регионе ведется работа по созданию более комфортных условий для проживания в стационарных учреждениях. В рамках нацпроекта «Демография» начато строительство нового корпуса для Кунибского дома-интерната, в ближайшее время также начнется строительство корпуса Тентюковского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

В республике вводятся новые и совершенствуются уже действующие меры поддержки граждан. Сегодня активно развивается и негосударственный сектор – организации надомного обслуживания вносят значимый вклад в реализацию важных задач социальной защиты населения.

Спасибо за самоотверженный труд, за терпение и безграничную способность к состраданию, за то, что остаетесь верны выбранному делу. От всей души желаю вам крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми