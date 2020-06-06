Медведь за лучшую презентацию книги

Национальная библиотека Коми запустила бук-слэм «Нас объединяет книга» – соревнование на лучшую «рекламную» кампанию по продвижению книги.

– Условия участия просты: надо снять видеоролик, посвященный одной книге или художественному произведению, – пояснили «Республике» в библиотеке. – Задача – заинтересовать книгой, влюбить в нее других читателей.

Продолжительность ролика должна быть не более двух минут. Работы принимаются до 21 июня по электронному адресу: bo@nbrkomi.ru. Голосование пройдет в альбоме группы библиотеки с 22 по 30 июня. Итоги конкурса озвучат 1 июля.

Автор ролика, набравшего больше всего лайков, станет победителем и обладателем главного приза – медведя (на снимке) от семейной творческой мастерской «Югыд-арт». Еще один приз достанется автору ролика, получившего признание жюри.

Артур АРТЕЕВ

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