Привет из декрета

На телеканале Матч ТВ вышел спецрепортаж «Лыжницы в декрете» о бронзовых призерах Олимпийских игр Юлии Белоруковой и Анастасии Седовой, которым глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе разрешила выйти в декрет на один сезон. Лыжница из Коми Юлия Белорукова рассказала, что после рождения сына уровень энергии поднялся у нее «до небес», а выйти на первые старты она была готова уже в апреле этого года.

О желании выйти в декрет Юлия Белорукова предупредила Елену Вяльбе еще на своей свадьбе в мае прошлого года. Глава ФЛГР поддержала ее и даже делилась советами, так как сама прошла через роды во время карьеры. Елена Вяльбе рассказала, что в свое время родила ребенка в ноябре, а уже в феврале участвовала в стартах. Для спортсменов, по ее мнению, это не должно становиться проблемой. Маркус Крамер, немецкий тренер лыжной группы, в которой состоит Юлия Белорукова, сообщил, что консультативную поддержку ему оказал восьмикратный олимпийский чемпион по биатлону норвежец Уле Айнар Бьорндален.

«Бьорндален сказал мне, что нужно делать, чтобы быстрее восстановиться после родов, – сказал в интервью каналу специалист. – Его жена биатлонистка Даша Домрачева всего через четыре месяца после родов выиграла медаль чемпионата мира. Информацию я передал Белоруковой».

Маркус Крамер также рассказал, что задолго до официального объявления об уходе подопечной в декрет знал о готовящемся событии. Юлия Белорукова подходила к специалисту, чтобы сообщить, что не собирается дожидаться окончания карьеры для создания семьи. Елена Вяльбе предложила Юлии пропустить сезон-2019/20 по этой уважительной причине. Этот сезон, по ее мнению, был идеален для реализации намеченного плана, а в следующем нужно думать уже только о предстоящей Олимпиаде. Елена Вяльбе отметила, что рождение ребенка даст спортсменке прилив сил, в том числе произойдет обновление крови, благодаря чему должны возрасти результаты.

«Я всю жизнь в спорте, мое сердце привыкло к работе, поэтому прекращать тренировки во время беременности было бы глупо», – сообщила Юлия Белорукова телеканалу.

Сын Арсений в семье лыжников Никиты Ступака и Юлии Белоруковой родился в январе. Ощущения после рождения сына Юлия назвала «космосом». Уже в апреле спортсменка была готова выйти на старты чемпионата России.

Ярослав СЕВРУК

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