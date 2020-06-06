Черань-морт удивил односельчан

Двери социокультурного центра села Дон Усть-Куломского района пока закрыты для посетителей. Однако в карантинный период руководитель центра Артур Гарнов не сидит сложа руки. Он развлекает местную молодежь, облачаясь в костюм человека-паука.

Американского супергероя Артур Гарнов называет по-коми – черань-морт. Паучий костюм на личные средства активист заказал в интернете. Идеей удивлять сельских детей он загорелся, после того как посмотрел в соцсетях видео, где общественники ездят в таких костюмах в детдома и к малоимущим семьям. Детям в селе Дон понравилось фотографироваться и общаться с черань-мортом. В соцсетях родители местных ребят уже интересуются, где и когда вновь появится супергерой. Отвечая на вопрос о том, почему выбрал именно заморского супергероя, директор соццентра сказал, что был бы рад предстать и в обличье русского витязя или Перы-богатыря, но выбор небогат:

– Смотрел разные костюмы, они не очень подходили: то размеров нет, то внешний вид оставляет желать лучшего. А вот человек-паук по всем параметрам подошел, да и то у китайцев были недоработки. Благо супруга у меня швея, помогла. Я бы не стал называть это какой-то акцией. Просто захотелось детей порадовать.

Помимо этого Артур Гарнов, как и все жители села, ожидает скорейшего выхода из карантина и возобновления работы клуба.

– Весь период нам дался нелегко, – рассказал собеседник «Республики». – Людям нужно было отказывать, а многие не сразу поняли всю серьезность ситуации. Спорили, желая поиграть в бильярд или с пользой провести время в спортзале. Несмотря на то что клуб закрыт, работы-то все равно много. Праздники записываю на видео, сам монтирую. Например, готовил видеоматериалы ко Дню Победы и к последнему звонку, сейчас готовимся и ко Дню России.

Продолжает он работать и над авторскими циклами «Душевные беседы» и «Дай пять», где записывает видеоинтервью с интересными личностями Усть-Куломского района.

Ярослав СЕВРУК

Фото vk.com