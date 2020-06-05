Проблемы Вуктыла будут решаться

Исполняющий обязанности главы республики побывал с рабочей поездкой в Вуктыльском районе. Владимир Уйба посетил села Дутово и Подчерье, провел встречу с общественностью Вуктыла, сообщила пресс-служба руководителя региона.

В селе Дутово Владимир Уйба посетил стройплощадку школы на 60 мест с дошкольной группой на 20 мест. Строительство объекта ведется в рамках нацпроекта «Образование» на средства республиканского и местного бюджетов. Общая стоимость проекта – 159,4 миллиона рублей.

Металлический каркас здания школы уже установлен, производится перенос тепловых сетей, монтаж канализации, устройство полов и кровли. Сегодня готовность объекта составляет 37 процентов. На этой неделе планируется объявить торги на закупку оборудования.

С начала мая работы были приостановлены из-за отсутствия подъездных путей и невозможности подвезти стройматериалы. По состоянию на 1 июня дорожное полотно восстановлено, работы возобновлены. Отставание от графика производства работ составляет до одного месяца.

– С 8 июня мы начнем отделочные работы в детском садике и части школы, – сообщил представитель подрядчика Александр Семенов. – Стеновые панели готовы, лежат в Ухте.

Владимир Уйба поручил ускорить темпы строительства, чтобы работы по возведению школы-сада велись по графику.

В селе Подчерье и.о. главы Коми оценил готовность к вводу в эксплуатацию нового социокультурного центра. На строительство этого объекта из федерального, республиканского и местного бюджетов направлено 34,5 миллиона рублей.

Старое полувековое здание Дома культуры в Подчерье не соответствовало санитарным и пожарным требованиям. В помещениях появился грибок, крыша и фундамент находились в неудовлетворительном состоянии.

Строительство началось в августе 2019 года. Площадь нового одноэтажного здания – 300 квадратных метров. По проекту здесь предусмотрены многофункциональный зрительный зал на 49 мест, библиотека, кабинеты для специалиста администрации и социального работника.

Следующим объектом посещения стал гостевой комплекс национального парка «Югыд ва» в Подчерье.

– В национальном парке «Югыд ва» есть то, чего больше нет нигде, – заявил Владимир Уйба. – И мы должны показать это всей России, всему миру. Мы можем предложить для национальной программы Ростуризма экомаршруты по девственным лесам и круглогодичные туристские продукты. И эта работа уже ведется. База в Подчерье – только начало.

Гостевой комплекс в селе Подчерье был построен в 2015 году на средства гранта проекта программы развития ООН Глобального экологического фонда, а также на собственные средства нацпарка. Администрацией «Югыд ва» разработан проект по обустройству гостевого комплекса, который предполагает строительство двух новых гостевых домов, что позволит увеличить поток туристов.

Директор национального парка Татьяна Фомичева обратилась к руководителю региона с просьбой помочь с привлечением инвесторов для расширения инфраструктуры парка и поблагодарила его за внимание и заинтересованность в развитии заповедника.

Ежегодно «Югыд ва» посещает порядка 7000 туристов, он является наиболее популярным и посещаемым туристическим объектом Коми.

«Югыд ва» совместно с Печоро-Илычским заповедником включен в список Всемирного природного наследия ЮНЕСКО под общим названием «Девственные леса Коми». Это самый первый российский объект, включенный в данный список.

В Вуктыле Владимир Уйба осмотрел ряд объектов. В их числе художественная школа, капитальный ремонт которой запланирован на 2021 год. В январе «художка» переехала в здание бывшего детского сада. В феврале учреждение победило в конкурсном отборе на выполнение работ по капитальному ремонту здания в рамках национального проекта «Культура», проведенного Минкультуры России. Учреждение получит субсидию из федерального бюджета в размере 14 миллионов рублей на реконструкцию фасада здания, капремонт крыши, замену окон и благоустройство прилегающей территории. Предусмотрено софинансирование из республиканского и местного бюджетов. Сегодня проектно-сметная документация проходит экспертизу в Управлении государственной экспертизы Республики Коми.

Совместно с генеральным директором ООО «Газпром трансгаз Ухта» Александром Гайворонским Владимир Уйба осмотрел инфраструктурные объекты Вуктыла и обсудил планы развития социального партнерства Республики Коми и ПАО «Газпром».

Далее состоялась встреча с общественностью муниципалитета. Были затронуты наиболее актуальные для Вуктыла вопросы: состояние дорог, объектов коммунальной и социальной инфраструктуры. Исполняющий обязанности главы Коми заверил вуктыльцев, что их интересы будут учтены при формировании программы развития региона.

– Одномоментно эти вопросы не решить, но мы учтем все нюансы при формировании комплексной программы развития республики. Рассчитываем, что эти вопросы будут поэтапно решаться в течение последующих пяти лет, – резюмировал Владимир Уйба.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru