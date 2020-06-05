Детей медиков обеспечат бесплатными путевками в лагеря республики

Исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба принял участие в заседании правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности. Заседание по видеосвязи провел министр России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Евгений Зиничев.

Владимир Уйба выступил с докладом по вопросу организации отдыха детей в летний период из ситуационного зала регионального управления МЧС России, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Всего в этом году планируется охватить летним отдыхом 32 тысячи детей. Из них 9,5 тысячи детей – из семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.

– В этом году мы хотим охватить летним отдыхом и детей медицинских работников, которые трудятся в усиленном режиме и оказывают помощь больным с COVID-19. Это 552 ребенка, им предусмотрены бесплатные путевки в оздоровительные лагеря, расположенные на территории республики, – проинформировал и.о. главы региона.

В этом году в Коми планируется открыть 464 организации отдыха и оздоровления детей, из них 11 с круглосуточным пребыванием детей. Все объекты летнего отдыха детей оборудованы автоматической пожарной сигнализацией с выводом сигнала в подразделения пожарной охраны.

В регионе создана и постоянно действует межведомственная комиссия по организации отдыха и оздоровления детей. Вопрос проведения детской оздоровительной кампании 2020 года и обеспечения безопасности детей в период ее прохождения рассмотрен на заседании правительства Коми 26 мая. В обязательном порядке будет обеспечено страхование детей от несчастных случаев в период пребывания в лагере и в пути следования к месту отдыха и обратно.

Работа по организации и проведению летней оздоровительной кампании 2020 года на территории республики проводится в плановом порядке, с учетом особенностей, связанных с ситуацией по распространению коронавирусной инфекции COVID-2019.

Лина ПЕРОВА

Фото keres.ucoz.ru и rkomi.ru