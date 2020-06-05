«Детские» выплаты без задержек

Жители Коми, получающие выплаты в размере 10 000 рублей на детей в возрасте от трех до 16 лет, столкнулись с трудностями перевода средств. По информации регионального отделения Пенсионного фонда России, самой частой причиной неперечисления пособия является то, что в заявлении неверно указаны банковские реквизиты.

Как сообщили «Республике» в ПФР, с родителями, не получившими выплату, проводится индивидуальная работа по уточнению данных. Как правило, граждане указывают реквизиты не заявителя, а другого лица (супруга/супруги, бабушки и т.д.) либо не все банковские реквизиты, допускают ошибки в указании реквизитов.

– Если гражданин обнаружил ошибки в банковских реквизитах, ему необходимо направить корректные реквизиты на электронный адрес CenterPFR@007.pfr.ru. После того как новые данные будут внесены в информационную систему, выплата поступит на указанный счет, – сообщили в республиканском отделении ПФР.

Для информирования граждан, которые указали в заявлении на выплату неверные реквизиты, Пенсионный фонд запустил смс-рассылку следующего содержания: «Вы указали неверные банковские реквизиты для выплаты 10 000 руб. Направьте корректные реквизиты на CenterPFR@007.pfr.ru». Это сделано, чтобы максимально ускорить сроки перечисления денег.

– Не высылайте данные, если вы получили смс-сообщение, в котором указан иной адрес электронной почты, – уточнили в ПФР. Как правильно указать реквизиты? Это должны быть реквизиты самого заявителя, ФИО, на которые открыт счет, должны совпадать с ФИО заявителя. Должны быть указаны все необходимые реквизиты: реквизиты банка (наименование, БИК, корреспондентский счет), реквизиты получателя (ФИО, расчетный счет). Корректные реквизиты можно узнать, взяв выписку из банкомата, в онлайн-банкинге или в отделении банка.

Галина ГАЕВА