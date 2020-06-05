Работодателям советуют не тянуть с подачей сведений на работника

Все больше государственных услуг граждане могут получить в электронном виде. Введение мер по профилактике коронавирусной инфекции послужило поводом для создания возможности обращений граждан для постановки на учет по безработице в дистанционной форме. Сделать это можно на портале «Работа в России» www.trudvsem.ru и Едином портале по предоставлению государственных и муниципальных услуг (функций) www.gosuslugi.ru.

Правительством страны организовано межведомственное электронное взаимодействие между службой занятости и Пенсионным фондом России (ПФР), в результате которого служба занятости получает сведения о трудовой деятельности и заработной плате гражданина. На основании полученных сведений специалисты службы занятости принимают решение о признании гражданина безработным.

Скорость оформления статуса безработного напрямую зависит от того, как скоро работодатель подаст сведения на уволенного или сокращенного работника в Пенсионный фонд. Своевременность и полнота подаваемых работодателем сведений позволяют гарантировать обеспечение конституционных прав граждан страны на труд и социальную защиту от безработицы.

В соответствии с п. 6 временных правил регистрации безработных граждан (утвержденного постановлением правительства России от 08.04.2020 №460) работодатель представляет в ПФР информацию в случаях приема на работу и увольнения гражданина не позднее рабочего дня, следующего за днем издания соответствующего приказа (распоряжения), а также иных решений или документов, подтверждающих оформление трудовых отношений.

В службе занятости напомнили, что необходимо исполнить требования законодательства страны об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования в части формирования и представления сведений об увольнении и приеме работников в ПФР (в соответствии с п. 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации).

Фото pfrf.ru