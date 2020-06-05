Удобное и безопасное голосование

Центризбиком представил обновленный порядок общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию страны. Об особенностях голосования в условиях пандемии коронавируса журналистам рассказала председатель ЦИК России Элла Памфилова, подчеркнувшая, что акцент сделан именно на профилактике рисков.

Центризбиком изучил зарубежный опыт проведения голосования в условиях пандемии. Такую практику применили Южная Корея, Япония, Ирландия, Австралия, Канада, Польша, Германия, Франция, Доминиканская Республика, Израиль, ряд штатов США. При этом многое из того, что в других странах применялось впервые, в России практиковалось в течение нескольких лет: голосование до дня голосования, голосование вне помещения для голосования, а технология голосования по месту нахождения («Мобильный избиратель») пока не имеет аналогов в мире. И только голосование по почте было забраковано как вид голосования, не обеспечивающий достаточную достоверность волеизъявления граждан.

– Основная задача организаторов голосования – обеспечение достоверности и легитимности итогов голосования, – подчеркнула глава Центризбиркома. – Мы видим решение этой задачи в создании максимально удобных и доступных условий для голосования наших граждан, в максимальной открытости и прозрачности процедур голосования, в обеспечении полномасштабного общественного контроля, обязательном присутствии наблюдателей при проведении всех форм голосования.

Совместно с Роспотребнадзором разработаны рекомендации для избирательных комиссий в целях профилактики риска распространения инфекционных заболеваний и методические материалы по проведению голосования с учетом эпидемиологической обстановки.

Элла Памфилова заверила, что все участники голосования, члены избирательных комиссий, иные лица (включая наблюдателей, представителей средств массовой информации), находящиеся на участках для голосования, будут обеспечены средствами индивидуальной защиты (масками, перчатками, санитайзерами).

– Будет проводиться регулярная санитарная обработка помещений для голосования, чтобы исключить малейшую вероятность заражения. При входе на участок будет организован температурный контроль, – рассказала председатель ЦИК России. – Кроме вышеперечисленного, на участках разведут потоки голосующих на выход и на вход, они не будут пересекаться.

– Мы отказались от подомовых обходов, чтобы не вызывать дополнительные опасения и не создавать риски для здоровья граждан. Чтобы исключить возможность физических контактов, сделали акцент на бесконтактные способы информирования граждан о голосовании. Это ролики на телевидении и в интернете, наружная реклама (плакаты, памятки), информационные кластеры в интернете, наш сайт-агрегатор Конституция2020.рф, сайт ЦИК России, Информационно-справочный центр ЦИК России, операторы которого за время работы уже приняли свыше 2500 обращений, – рассказала Элла Памфилова.

Учитывая специфику эпидемиологической обстановки, Центризбирком России предусмотрел проведение голосования до дня голосования.

– Мы не называем это досрочным голосованием, так как есть отличия, и мы остановились на такой формулировке, – уточнила председатель ЦИК России. – Так, участники голосования в течение шести дней до дня голосования, то есть с 25 до 30 июня могут прийти на участок для голосования и отдать свой голос. Комиссия работает, наблюдатели присутствуют, мы просто разводим потоки граждан, чтобы избежать большого скопления людей. Будет обеспечена тайна голосования и прозрачность процедур.

Голосование вне избирательных участков будет проходить на придомовых территориях, а также в населенных пунктах, в которых отсутствуют такие участки. Оно будет проводиться в течение этих же шести дней, и не будет действовать в сам день голосования.

Также будет доступно бесконтактное голосование на дому, голосование граждан, которые не могут выйти из дома по тем или иным причинам.

– Не нужно никаких заявлений, достаточно звонка в комиссию, оговаривается удобное время для голосования. Вы даже можете передать свою просьбу о желании проголосовать на дому через волонтеров или ваших знакомых. Также соответствующее обращение можно подать через портал госуслуг, – рассказала Элла Памфилова.

Комиссия выезжает для организации голосования на дому в обязательном сопровождении наблюдателей. Возможно и присутствие СМИ, если участник голосования не будет против. Участнику голосования выдается так называемый комплект для голосования на дому, который включает в себя бюллетень, бланк заявления, защитную маску, перчатки, авторучку. Члены комиссии и наблюдатели во время голосования соблюдают санитарное дистанцирование. Гражданин заполняет бюллетень дома и расписывается в заявлении о голосовании вне помещения за полученный бюллетень, затем опускает бюллетень в переносной ящик для голосования и опускает заявление в специальный отсек.

Также будет возможность реализовать дистанционное электронное голосование. Регионы, которые готовы его провести, должны подать заявку в ЦИК, отбор будет жестким.

Будет широко применяться и механизм «Мобильный избиратель». С 5 по 21 июня можно подать заявление для голосования по месту нахождения через ЕПГУ, МФЦ, территориальные комиссии, а с 16 по 21 июня прием заявлений будет проходить и в участковых комиссиях.

Элла Памфилова подчеркнула, что при разработке порядка голосования были проанализированы все вызовы и требования, диктуемые текущей ситуацией в стране. При наличии замечаний со стороны политических партий, экспертов или общественности ЦИК не исключает, что возможны корректировки предполагаемых алгоритмов и действий – порядок может быть доработан.

Лина ПЕРОВА

Фото cikrf.ru