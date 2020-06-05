В ссузах Коми стартует приемная кампания

Министерство образования, науки и молодежной политики Коми обнародовало план приема-2020 на бюджетные места в учебные заведения среднего профессионального образования. В этом году по программам среднего профобразования республике выделено 5106 бюджетных мест. Большая часть из них – 4538 – за счет средств республиканского бюджета, 570 – за федеральный счет.

Как отметили в министерстве, по сравнению с 2019 годом количество бюджетных мест в техникумах и колледжах региона увеличилось на 344. При этом контрольные цифры приема выросли преимущественно в медицинских и педагогических средних специальных учебных заведениях.

В 2020 году будет открыто несколько новых направлений подготовки: на базе Сыктывкарского политехнического техникума – «управление, эксплуатация и обслуживание многоквартирного дома», в Сыктывкарском медицинском колледже имени Морозова – «медико-профилактическое дело».

В четырех ссузах столицы Коми будет организован набор в группы для абитуриентов с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья. В Сыктывкарском торгово-экономическом колледже – на специальность «право и организация социального обеспечения», в Сыктывкарском политехническом техникуме – «сетевое и системное администрирование» и «мастер по обработке цифровой информации». В Сыктывкарском колледже сервиса и связи – «экономика и бухгалтерский учет (по отраслям)». Предусмотрено 60 бюджетных мест для этой категории учащихся.

Для выпускников коррекционных школ предусмотрено 150 мест на профессиональное обучение.

Напомним, прием в техникумы и колледжи проходит без вступительных экзаменов, как правило, везде практикуется так называемый конкурс аттестатов. Испытания есть только по творческим специальностям.

Заявления на очную форму обучения принимаются с 20 июня по 25 августа, а при наличии свободных мест в ссузе прием документов продлевается до 25 ноября текущего года.

Прием заявлений у абитуриентов, поступающих на специальности, требующие определенных творческих способностей, физических или психологических качеств, пройдет до 15 августа.

Документы для поступления можно направить заказным письмом Почтой России либо по электронной почте образовательной организации.

В прошлом году, по данным минобраза республики, самый высокий конкурс наблюдался в сыктывкарских, воркутинских и усинском ссузах. В столице региона популярностью у абитуриентов пользовались гуманитарно-педагогический колледж, медколледж, политехнический техникум, колледж сервиса и связи, автомеханический техникум. В Воркуте – медицинский и горно-экономический колледжи, в Усинске – политехнический техникум.

Наиболее востребованными у абитуриентов прошлого года были педагогическое, медицинское и техническое направления: лечебное дело, сестринское дело, дошкольное образование, образование начальных классов, автомеханик, сварщик, техобслуживание, страховое дело, прикладная математика и компьютерные сети, парикмахер, туризм.

Лина ПЕРОВА

Фото komionline.ru