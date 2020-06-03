В Коми усилят профилактику терроризма

Владимир Уйба провел заседание антитеррористической комиссии. Рассмотрены вопросы обеспечения антитеррористической защищенности объектов транспорта и транспортной инфраструктуры на территории Республики Коми, профилактики терроризма и противодействия его идеологии, сообщила пресс-служба главы региона.

И.о. руководителя администрации Инты Владимир Киселев и руководитель администрации Прилузского района Елена Нестерюк проинформировали об организации профилактики терроризма, противодействия его идеологии в рамках работы муниципальных антитеррористических комиссий. Председателям указанных комиссий поручено принять меры, направленные на повышение мотивации деятельности лиц, отвечающих за организацию мероприятий по профилактике терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений на территории муниципального образования.

Участники заседания обсудили результаты реализации мероприятий комплексного плана противодействия идеологии терроризма в Коми на 2019-2023 годы. С докладом по этому вопросу выступил министр культуры, туризма и архивного дела республики Сергей Емельянов. В целях повышения эффективности реализации профилактических мероприятий принято решение о разработке сценариев культурно-просветительских мероприятий для специалистов библиотек по исполнению мероприятий комплексного плана.

Члены антитеррористической комиссии рассмотрели также вопрос об обеспечении антитеррористической защищенности многоквартирных жилых домов, расположенных на территории республики.

Лина ПЕРОВА

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