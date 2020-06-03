Владимир Уйба: «Сельское хозяйство нуждается в особой поддержке»

Во время видеоселекторного совещания с сельхозпроизводителями Коми, посвященного поддержке и развитию отрасли, Владимир Уйба поручил правительству Коми активизировать взаимодействие с федеральными торговыми сетями, чтобы на их прилавках увеличить объемы реализации продукции местных товаропроизводителей.

– Я понимаю, что сейчас сельское хозяйство, как и большинство других отраслей, оказалось в трудном положении и нуждается в особой поддержке. В мой адрес поступают обращения, есть вопросы, которые требуют рассмотрения на уровне руководителя региона. Поэтому мы собрались сегодня, чтобы выслушать и изучить ваши предложения, в том числе и по возможному изменению подходов к оказываемой государственной поддержке, – обратился к участникам совещания исполняющий обязанности главы республики.

В 2019 году из-за дождливого лета многие сельхозпредприятия Коми столкнулись с проблемой заготовки кормов. Это в свою очередь негативно отразилось на объемах и качестве производимой продукции. Одни предприятия были вынуждены отказаться от планов по модернизации производства, другие – сократить поголовье или снизить зарплату работникам.

В этом году ситуация в отрасли усложнилась из-за пандемии коронавируса. Местные производители молочной продукции лишились основных каналов сбыта – школы и детские сады сейчас не работают. По словам руководителя ООО «Племхоз «Изваильский-97» Ивана Заинчковского, только в апреле его предприятие недополучило два миллиона 200 тысяч рублей.

Владимир Уйба поручил правительству Коми активизировать взаимодействие с федеральными торговыми сетями, чтобы на их прилавках увеличить объемы реализации продукции местных товаропроизводителей.

Подспорьем для сельхозпредприятий республики станет проект по обеспечению бесплатным молоком местного производства учащихся начальных классов. Аграрии Коми также предложили увеличить субсидии на молоко тем предприятиям, которые ведут строительство новых сельхозобъектов. Минсельхозу Коми поручено собрать предложения аграриев и животноводов республики в единый свод для последующей проработки и реализации.

Роман СЕМЕНОВ

Фото из архива «Республики»