Медработникам гарантированы стимулирующие выплаты

Владимир Уйба встретился с сотрудниками Центра медицины катастроф Республики Коми. В ходе встречи, которая состоялась 1 июня, исполняющий обязанности главы региона поблагодарил медиков за работу и помощь пациентам, сопряженные с риском для здоровья, а также ответил на вопросы.

Основная тема встречи касалась стимулирующих выплат медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с диагнозом COVID-19. Порядок выплат и их размеры установлены постановлениями правительства России №415 и №484, а также постановлением правительства Коми №140.

– Основная наша задача – никого не забыть и заплатить всем, кому положены выплаты. И вы получите их в полном объеме, – подчеркнул Владимир Уйба. – Единственный вопрос, который может возникнуть, это поздняя диагностика ковида по тому или иному пациенту, которому вы оказывали медицинскую помощь. С момента контакта и до официального подтверждения может пройти определенное время. Но мы будем, мы сейчас это уже делаем, по каждому такому случаю производить перерасчет. Лимитов на выплаты по всем трем постановлениям нет. По каждому из них средства доводятся в необходимом объеме.

По итогам встречи руководитель региона поручил минздраву Коми создать рабочую группу, в которую войдут представители трудового коллектива республиканской службы скорой помощи. Рабочая группа должна проработать озвученные в ходе встречи вопросы и предложения, дополнить их и в самое ближайшее время представить на согласование Владимиру Уйба для последующего принятия соответствующих управленческих решений, сообщила пресс-служба главы региона.

Игорь ПЕТРОВ

Фото rkomi.ru