Вода отступает

В республике постепенно стабилизируется паводковая ситуация, весеннее половодье идет на убыль, дежурные отряды «СПАС-Коми» Комитета ГО и ЧС уходят с территорий, где их помощь больше не требуется. В низовьях Печоры – на самой реке и ее притоках – уровень воды за последние сутки стал ниже, где-то на шесть сантиметров, а где-то почти на сорок.

К утру воскресенья, как сообщили в МЧС Коми, большая вода отступила более чем от 50 домов и придомовых территорий. Местами люди уже начали возвращаться в свои жилища, покинутые из-за половодья. Но к началу недели режим ЧС продолжал действовать в Усть-Цилемском районе, наиболее подтопленными были села Среднее Бугаево и Усть-Цильма.

Утром в понедельник, несмотря на то что на посту около Усть-Цильмы было зафиксировано падение уровня воды на 15 сантиметров, он продолжал оставаться опасно высоким – 10,68 метра. И, по прогнозам, в ближайшие дни, до 3-4 июня, в этих селах, а также у Ермицы и ижемского Щельяюра, половодье еще будет сильным. В Усть-Цилемском районе продолжает работать группа сотрудников Сыктывкарского поисково-спасательного отряда, которые обеспечивают безопасность местных жителей и оказывают им помощь.

В то время как на нижней Печоре идет спад воды, на некоторых реках Коми уровни пошли вверх – на Вишере, Нившере, в среднем и нижнем течении Ижмы заканчивается формирование максимальных уровней дождевого паводка. Впрочем, особых проблем дождевая вода доставить не должна – до критического уровня воды в этих реках сейчас очень далеко.

На других территориях и реки, и жизнь постепенно входят в свое русло, хотя без помощи спасателей местами обойтись еще трудно. В конце недели, например, Прилузский спасотряд доставлял по реке Лузе товары первой необходимости в поселок Оньмесь, который и без половодья часто бывает месяцами отрезан от большой земли из-за неважной дороги.

Анна ПОТЕХИНА

Фото 11.mchs.gov.ru