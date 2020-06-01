Арендаторы земли получат меры господдержки

По поручению Владимира Уйба в связи с непростой экономической ситуацией, связанной с ограничительными мерами в условиях пандемии, арендаторам земельных участков республиканской собственности – собственникам объектов недвижимости, расположенных на соответствующих участках, которые предоставили отсрочку уплаты арендной платы своим арендаторам, снижается на 50 процентов размер арендной платы, сообщила пресс-служба руководителя региона.

Мера поддержки действует с даты введения режима повышенной готовности до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на территории региона, включительно.

Органам местного самоуправления республики рекомендовано принять аналогичные меры в отношении арендаторов земельных участков муниципальной собственности.

Также субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам государственного и муниципального имущества Республики Коми – предоставлено право на временную отсрочку внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 году.

Кроме того, по поручению Владимира Уйба за период с 1 марта 2020 года по месяц окончания режима повышенной готовности на территории Республики Коми включительно:

– полностью освобождаются от внесения арендной платы субъекты малого и среднего предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшие в условиях пандемии, перечень которых утвержден постановлением правительства России от 03.04.2020 №434;

– снижается на 50 процентов арендная плата для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих иные виды деятельности, не включенные в перечень отраслей, утвержденных постановлением правительства России от 03.04.2020 №434.

По состоянию на 25 мая указанные выше меры имущественной поддержки оказаны 98 субъектам малого и среднего предпринимательства – арендаторам государственного и муниципального имущества.

Меры имущественной поддержки установлены для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с законом «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации».

Для реализации прав на получение отсрочки или освобождения от внесения арендной платы по договорам аренды, заключенным в отношении государственного и муниципального имущества, арендаторам – субъектам малого и среднего предпринимательства необходимо обратиться в государственное (муниципальное) учреждение, с которым ранее был заключен договор аренды.

Информация о процедуре реализации мер имущественной поддержки размещена на официальном сайте Министерства Республики Коми имущественных и земельных отношений в разделе «Аренда государственного имущества», подраздел «Предоставление в аренду имущества субъектам малого и среднего предпринимательства».

Лина ПЕРОВА

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