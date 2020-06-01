В Сыктывкар поступило новое спортивное оборудование

Дополнительные тренажеры получены в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» национального проекта «Демография», сообщили в столичной мэрии.

В мае на крытую ледовую арену спортивной школы «Северная Олимпия» доставлено и смонтировано 11 специализированных тренажеров для тренировки различных групп мышц.

Также в спортивную школу поступил снаряд, предназначенный для страховки спортсмена при выполнении упражнений со штангой на больших весах. Общая стоимость оборудования – 3,9 миллиона рублей.

Ранее спортивная школа «Северная Олимпия» получила субсидию из федерального и регионального бюджетов на приобретение спортивного оборудования и инвентаря в размере 25 миллионов рублей.

Роман СЕМЕНОВ

Фото vk.com/amogosykt