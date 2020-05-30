Пенсия возвращается

Жители Коми «отсуживают» свои накопления на старость

21 мая Верховный суд республики принял решение по очередному иску о возвращении пенсионных накоплений, незаконно переведенных в НПФ «Будущее». Напомним, в прошлом году было выявлено огромное количество фактов незаконного перевода пенсионных накоплений граждан в самые разные негосударственные пенсионные фонды. Только в Москве и Московской области около полумиллиона жителей узнали, что их будущая пенсия «сбежала» в фонды, о которых сами застрахованные лица даже не слышали. В такой же ситуации оказались и многие жители Коми. По словам сыктывкарки, в интересах которой прокуратура региона обратилась в суд с иском, судебное разбирательство по вопросу возврата «сбежавшей» пенсии длилось почти десять месяцев и стало настоящей детективной историей.

Пять лет ожидания

Незаконный перевод пенсионных накоплений в России – явление не новое, практикуется аферистами уже много лет. Напомним, накопительная часть будущей трудовой пенсии (пенсионные накопления) формировалась у граждан 1967 года рождения и моложе. С 2014 года введен мораторий на отчисления работодателей на накопительную пенсию: все взносы теперь идут только на страховую пенсию, из которой платятся пенсии пенсионерам.

Если у гражданина сформировались пенсионные накопления, они находятся на личном счете будущего пенсионера, который ведет Пенсионный фонд России. По умолчанию средствами распоряжается государственная управляющая компания ВЭБ УК. Средства инвестируются, поэтому к пенсионному капиталу добавляется еще и инвестиционный доход.

Будущий пенсионер, именуемый «застрахованным лицом», может перевести всю сумму в любую частную управляющую компанию или негосударственный пенсионный фонд. До 2015 года перевод гражданин мог выполнять один раз в год. Большая часть жителей страны (так называемые «молчуны») не интересовалась своими пенсионными накоплениями. Люди считали, что в этом нет особого смысла, так как до пенсии еще далеко, деньги надежно хранятся в Пенсионном фонде России, поэтому и беспокоиться не о чем. Ситуацией стали пользоваться аферисты, которые подделывали подписи граждан на заявлениях о перечислении пенсионных накоплений в какой-либо негосударственный пенсионный фонд (НПФ) и на договорах с этим фондом. По этим бумагам Пенсионный фонд переводил средства в указанный фонд. Часто о «побеге» своих пенсионных накоплений сам гражданин узнавал уже после банкротства того НПФ, куда якобы добровольно перевел средства. Даже если фонд еще существовал, средства приходилось возвращать через суд.

С 2015 года ситуация усложнилась. Новый закон о гарантировании пенсий установил, что без потери инвестдохода переводить пенсионные накопления из одного фонда в другой можно не раз в год, как раньше, а раз в пять лет. Если средства переводятся до истечения пятилетнего периода, то доход от вложения пенсии гражданина будет переведен в резерв его «старого» фонда.

Поскольку отсчет пятилетнего периода пошел с момента вступления закона в действие, то есть с 2015 года, первый перевод без потерь будущий пенсионер мог совершить только в 2020 году. Но все прошедшие годы аферисты успешно «перекидывали» средства застрахованных лиц из одного фонда в другой, в результате чего будущие пенсионеры теряли доход от инвестирования своих средств. Вопрос возвращения этих сумм и стал камнем преткновения в ходе многих судебных разбирательств по всей стране.

Дважды «сбежавшие»

Одним из первых жителей Коми, узнавшим о «побеге» своих пенсионных накоплений в НПФ «Будущее», стал сыктывкарец Михаил. Журналисту «Республики» он рассказал, что его пенсионные накопления «сбегают» без ведома владельца уже во второй раз.

Михаил – классический «молчун», деньги из государственной управляющей компании никуда переводить не собирался, считал, что там они хотя бы надежно защищены. За большим доходом, который обещали частные компании, не гнался. Но несколько лет назад мужчина с изумлением узнал, что его пенсионные накопления переведены в один из негосударственных пенсионных фондов (на данный момент этот фонд уже обанкротился). Будущий пенсионер знал, что не подписывал никаких договоров и заявлений, поэтому был убежден, что его средства перевели незаконно. Сыктывкарец написал заявление в прокуратуру, которая обратилась в суд с иском в его интересах. По заключению эксперта, подпись на заявлении о переводе средств и договоре с негосударственным пенсионным фондом была выполнена не Михаилом, а каким-то неизвестным лицом. На основании этого суд признал договор недействительным. Тогда инвестиционный доход при переводе средств еще не изымался, поэтому негосударственный пенсионный фонд вернул все накопления Михаила, Пенсионный фонд России внес обозначенную сумму на лицевой счет будущего пенсионера.

История вроде бы завершилась благополучно. Но Михаил отметил, что возвращение «сбежавшей» пенсии даже с помощью прокуратуры отняло немало времени. Поэтому он решил в дальнейшем контролировать судьбу своих пенсионных накоплений, чтобы избежать повторения неприятной ситуации. Сыктывкарец регулярно проверял состояние своего лицевого счета в личном кабинете на сайте ПФР. Но в 2018 году в графе «страховщик» вместо привычной государственной ВЭБ УК вдруг увидел некий НПФ «Будущее».

Михаил стал разбираться в ситуации, получил в ПФР копии «своего» заявления о переводе денег в НПФ «Будущее» и договора с этим фондом. Подписи на этих документах были подделаны. Но на этот раз негосударственный пенсионный фонд получил не всю сумму накоплений будущего пенсионера. Часть ее, тот самый пресловутый инвестиционный доход за три года (чуть больше 40 тысяч рублей), ПФР перевел в свой резерв.

Сыктывкарец сам обратился в суд. Он не скрывает, что по профессии далек от юриспруденции, поэтому подготовка иска в суд заняла много времени. Сложным стал вопрос о том, кто должен возвращать деньги, которые оказались в резерве ПФР. Руководствуясь сложившейся в других регионах судебной практикой, Михаил решил, что эти средства тоже должен вернуть НПФ «Будущее», поскольку ущерб был причинен из-за незаконных действий этого фонда.

Чтобы доказать, что не подписывал договор с НПФ «Будущее» и заявление на перевод средств в этот фонд, сыктывкарец был вынужден оплатить почерковедческое исследование – услуги специалиста-графолога обошлись в 15 600 рублей. Разбирательство в Сыктывкарском городском суде длилось девять месяцев, в сентябре 2019 года суд вынес решение об обязании НПФ «Будущее» вернуть средства пенсионных накоплений Михаила и утраченный им инвестдоход. Еще два месяца прошло до вступления решения суда в законную силу. На днях сыктывкарец сообщил «Республике», что НПФ «Будущее» вернул пенсионные накопления, а вот сумму инвестиционного дохода будущий пенсионер так и не получил, поэтому вынужден был вновь обратиться в суд, решения которого сейчас ожидает.

По следам инвестдохода

В 2019 году с исками в суд в интересах граждан, пенсионные накопления которых были незаконно переведены в НПФ «Будущее», стала обращаться прокуратура Коми. Даже сотрудникам прокуратуры непросто было решить, кто должен возвращать инвестдоход, поскольку законом вопрос возвращения этой части средств не урегулирован.

Первый иск, в котором содержалось требование о возвращении инвестдохода, прокуратура Коми подала в интересах сыктывкарки Людмилы. История ее «сбежавшей» пенсии классическая: поддельные подписи на документах, незаконный перевод средств, о котором будущая пенсионерка узнала, случайно заглянув в личный кабинет на сайте ПФР. Чуть больше 227 тысяч рублей незаконно получил в распоряжение НПФ «Будущее», 46 тысяч рублей инвестиционного дохода направил в свой резерв Пенсионный фонд России из-за того, что перевод был осуществлен до истечения пятилетнего периода.

Заключение эксперта о том, что подписи на документах выполнены не Людмилой, а другим лицом, стало основным доказательством незаконности перевода пенсионных накоплений. В иске прокуратура просила признать договор об обязательном пенсионном страховании, заключенный между НПФ «Будущее» и сыктывкаркой, недействительным, обязать НПФ «Будущее» перевести в ПФР средства пенсионных накоплений Людмилы (те самые 227 тысяч рублей). А вот инвестдоход, по выводам прокуратуры, должен был перевести на счет будущей пенсионерки Пенсионный фонд России, который, собственно, эти деньги и изъял в свой резерв.

– В прокуратуре мне объяснили, что подписанный кем-то от моего имени договор с НПФ «Будущее» является недействительным, поэтому в данном случае должны применяться последствия недействительности сделки. По-простому их можно изложить так: кто что незаконно взял, тот то и возвращает. Раз средства инвестиционного дохода направил в свой резерв Пенсионный фонд, значит, он и должен эти деньги вернуть. По-моему, это логично, – высказала «Республике» свое мнение Людмила.

С этим выводом категорически не согласился представитель Пенсионного фонда России, который в суде доказывал, что ПФР не может изъять эти средства из резерва и внести на счет застрахованного лица, да и не обязан это делать, поскольку действовал строго в рамках закона.

– Законным перевод моих пенсионных накоплений был бы в том случае, если бы я действительно подписала договор с НПФ «Будущее». Но мои подписи подделали какие-то аферисты, поэтому законных оснований для перевода денег у Пенсионного фонда России не было, – уверена Людмила.

Но суд счел доводы представителя ПФР обоснованными. В итоге в декабре 2019 года суд признал договор между НПФ «Будущее» и Людмилой недействительным, обязал НПФ «Будущее» вернуть 227 тысяч рублей. А вот в удовлетворении требований о возложении на ПФР обязанности вернуть сумму инвестдохода на лицевой счет застрахованного лица суд отказал.

Прокуратура обжаловала это решение городского суда в Верховном суде Коми. Неизвестно, чем бы завершилась эта история «сбежавшей» пенсии, если бы в декабре 2019 года пресс-служба ПФР не обнародовала официальный пресс-релиз, в котором было написано: «Пенсионный фонд России неоднократно восстанавливал на лицевых счетах граждан инвестиционный доход… С 2016 года Пенсионный фонд России восстановил в рамках судебных процессов инвестиционный доход по 165 обращениям граждан на общую сумму 5,9 миллиона рублей, потерянных в результате неправомерного перевода средств в негосударственные пенсионные фонды».

– Во время рассмотрения апелляционной жалобы прокуратуры республики обратила внимание суда на то, что официальная позиция ПФР противоречит той, которую излагает представитель этой организации в зале суда. Судя по пресс-релизу, Пенсионный фонд России готов возвращать будущим пенсионерам утраченный ими инвестдоход. Чтобы прояснить этот вопрос, суд направил запрос в ПФР, – сообщила Людмила.

Ответ ПФР не допускал двойного толкования: сумма инвестдохода, ранее зачисленная в резерв в связи с досрочным переходом застрахованного лица из ПФР в НПФ, будет восстановлена на индивидуальном лицевом счете застрахованного лица на основании распоряжения правления ПФР. В итоге Верховный суд отменил решение Сыктывкарского городского суда в части отказа в обязании ПФР вернуть будущей пенсионерке утерянный инвестдоход и вынес новое решение, которым удовлетворил требование прокурора.

– Конечно, я рада, что теперь установлен алгоритм возвращения инвестдохода, и вернет его ПФР. Эта история стала для меня хорошим уроком: теперь я буду регулярно проверять состояние своих пенсионных накоплений. Думаю, что это надо делать всем, у кого такие накопления есть: пострадать от их незаконного перевода может каждый, – отметила Людмила в беседе с журналистом «Республики».

Людмила ВЛАСОВА

Фото ntv.ru