Дорогие друзья!

Поздравляю всех юных жителей республики и их родителей с Международным днем защиты детей!

Этот светлый и добрый праздник призван напомнить нам, взрослым, об ответственности за счастливое детство и дальнейшую судьбу наших детей. Каждый ребенок индивидуален, в каждом есть способности и качества, которые необходимо поддержать и помочь им раскрыться. Радует, что при поддержке родителей и педагогов юные жители республики добиваются успехов в учебе, спорте, творчестве, увлекаются наукой и искусством.

Наша задача – обеспечить достойные условия для образования, воспитания и развития всех детей в республике. При этом важно помнить, что главные общечеловеческие ценности закладываются в семье, поэтому сегодня большое внимание уделяется поддержке семей с детьми.

Огромную благодарность в этот день хочу выразить родителям, учителям, воспитателям, наставникам, всем тем, кто окружает детей вниманием, передает им свой опыт, знания, учит любить Родину, уважать традиции. Спасибо вам за заботу и беззаветную любовь к подрастающему поколению.

Дорогие ребята! Желаю здоровья вам и вашим близким, ярких и интересных каникул, провести это время с пользой и получить массу положительных эмоций и впечатлений!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми