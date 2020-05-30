Организаторы не планируют отменять «Велоночь»

Традиционный велопраздник в столице Коми обычно проходит 12 июня, однако в этом году дату сместят.

На странице «ВКонтакте» организаторы уверенно отвечают интересующимся велолюбителям, что мероприятие состоится, но при более благоприятной эпидемиологической обстановке в регионе. В этом году массовый велозабег пройдет уже в восьмой раз, в прошлом году в нем поучаствовало почти четыре тысячи человек.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»