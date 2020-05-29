Владимир Уйба проверил ход строительства соцобъектов в Сысольском районе

Исполняющий обязанности главы Коми посетил Сысольский район, где ознакомился с работой сельхозпредприятий, проинспектировал ход строительства объектов социальной сферы и образования, а также посетил терапевтическое и детское отделения Центральной районной больницы.

Первым объектом, где побывал Владимир Уйба, стало ООО «Межадорское». Руководитель хозяйства Татьяна Костылева провела экскурсию и рассказала о работе предприятия. Сегодня поголовье – 959 животных. Проведены реконструкция и технологическое перевооружение фермы на 200 голов, а также модернизация животноводческого помещения на 200 голов коров с применением роботов. На предприятии трудятся 66 человек.

Затем Владимир Уйба провел встречу с руководителями сельхозпредприятий района, на которой обсудили проблемы и перспективы развития отрасли, в том числе необходимость проведения мелиоративных работ, нехватку земель под сенокосные угодья и площадки для складирования отходов животноводства, проблему с кадрами.

Далее руководитель региона побывал на строительной площадке, где возводится новый корпус Кунибского дома-интерната. На территории начата разработка котлована, забивка свай, перенос теплотрассы под новое здание на 70 мест. Строительство ведется в рамках реализации нацпроекта «Демография».

В настоящий момент в Кунибском доме-интернате для людей с инвалидностью и пожилых граждан проживают 312 человек. Учреждение имеет необходимую инфраструктуру, медицинское и реабилитационное оборудование, штат медработников. Введение нового корпуса позволит увеличить число получателей социальных услуг.

Напомним, республика привлекла федеральное финансирование на строительство новых корпусов для Тентюковского и Кунибского домов-интернатов. Общая стоимость работ – 867 миллионов рублей, федеральный центр возьмет на себя 95 процентов расходов.

Здания будут отвечать всем современным санитарным и противопожарным требованиям, в них будет уютно и удобно, здесь создадут условия безбарьерной среды – корпуса и помещения в них адаптируют для нужд маломобильных граждан.

В районном центре Владимир Уйба проверил ход строительства школы на 501 место.

Основные конструктивные элементы здания школы и теплового контура уже возведены. Подрядчик завершил отделочные работы, монтаж сантехнического оборудования, лифтового оборудования, устройство крылец, наружного освещения. Начато строительство склада щепы модульной котельной.

До конца июня 2020 года планируется подключить объект к электрическим сетям, завершить благоустройство территории. Работы ведутся в соответствии с планом-графиком.

Возведение объекта началось в июне 2018 года, срок завершения работ по контракту – 30 ноября 2020 года.

Строительство школы в Визинге ведется в целях ликвидации двухсменного режима обучения – такую задачу обозначил президент России Владимир Путин. В новом корпусе будут обучаться школьники 5-11 классов. По проекту в здании предусмотрено три спортзала, актовый зал, медиатека, 36 кабинетов.

Еще одним объектом посещения Владимира Уйба в Визинге стала Центральная районная больница. Терапевтическое и детское отделения ЦРБ располагаются в двухэтажном деревянном здании, которое было построено в 1958 году, и остро нуждаются в новых помещениях.

Руководитель региона пообщался с персоналом и главным врачом больницы, осмотрел участок, где предполагалось построить новое здание стационара. Владимир Уйба поручил включить строительство нового корпуса стационара Сысольской ЦРБ в адресную инвестиционную программу Республики Коми. Соответствующую заявку минздрав региона должен представить в республиканский минстрой до 1 июня.

Еще один объект сферы здравоохранения – новая врачебная амбулатория – появится в поселке Первомайский. Здание планируется построить в рамках федеральной программы «Модернизация первичного звена». Об этом исполняющий обязанности главы заявил на встрече с общественниками Сысольского района.

О необходимости строительства нового здания амбулатории в поселке Первомайский руководителю республики рассказал главный врач Сысольской ЦРБ Владимир Носков: «Это здание, которое уже надо бы снести, но мы его ремонтируем. Оно постоянно требует вложений. Вот сейчас нужно менять проводку».

– По амбулатории понимание есть, – заявил Владимир Уйба. – С 1 июля в России стартует программа модернизации первичного звена здравоохранения. О выделении на нее 500 миллиардов рублей президент страны Владимир Путин сообщил в своем послании Федеральному собранию. Эти деньги уже есть.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru