Выплата «детям войны» в Коми увеличена

В Коми «дети войны» будут ежегодно получать ко Дню Победы по три тысячи рублей. Об этом заявил исполняющий обязанности главы республики на встрече с общественниками Сысольского района, которая состоялась 27 мая в селе Визинга, сообщила пресс-служба главы региона.

Напомним, в этом году после обращения общественников в адрес Владимира Уйба руководитель региона принял решение об увеличении выплаты «детям войны» с одной до трех тысяч рублей.

– Несмотря на то что бюджет уже дефицитный, мы изыскали деньги в этом году, – заявил руководитель региона. – И продолжим ежегодно выплачивать по три тысячи рублей «детям войны». Уменьшать эту поддержку, конечно, не будем.

Численность «детей войны» на 1 апреля 2020 года в республике составила 32 859 человек. На увеличение единовременной выплаты из республиканского бюджета в текущем году выделено дополнительно более 64 миллионов рублей.

Еще одна инициатива Владимира Уйба – заслуженных людей республики будут награждать медалью Ивана Морозова. Идею исполняющего обязанности главы Коми об учреждении новой государственной награды Республики Коми поддержали общественники Сысольского района – земляки видного политического деятеля Коми АССР, уроженца села Межадор.

– Я посмотрел все награды Республики Коми. Их много. Но медали Ивана Павловича Морозова нет, а ведь он внес колоссальный вклад в развитие региона, – отметил Владимир Уйба. – Предлагаю учредить такую награду как одну из высших наград Республики Коми.

Руководитель региона выразил надежду, что первой медали Ивана Морозова будет удостоен уроженец Сысольского района.

Лина ПЕРОВА