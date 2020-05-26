Герой корейского фронта

В российский Год памяти и славы «Республика» продолжает цикл статей о земляках – героях Советского Союза, участниках Великой Отечественной войны. Говоря о войне, обычно подразумевают боевые действия в Европе. Действительно, большинство земляков подвиги совершили именно в боях за освобождение Европы. Но война шла и на востоке: в 1945 году Красная армия освобождала захваченные японскими милитаристами города Китая и Кореи, бойцы отвоевали Сахалин и Курилы. Героем «второй русско-японской войны» и стал устьцилем Макар Бабиков. Звезду Героя Советского Союза он получил за стойкую оборону позиций в корейском городе Чхонджин. Но еще до боевых действий в Азии он прошел всю войну с немцами. Он прожил долгую и интересную жизнь, умер в Москве в возрасте 87 лет, оставив после себя несколько книг о своей боевой юности.

На берегах Печоры

Макар Бабиков родился 31 июля 1921 года в селе Усть-Цильма. Уникальный район русских старообрядцев – родина двух героев Советского Союза, и оба они моряки-североморцы. Первым земляком-героем и первым, кто на Северном флоте получил это звание, стал устьцилем Василий Кисляков. Летом 1941 года в бою он в одиночку отбил атаку фашистов, уничтожив более сотни врагов. Макар Бабиков стал вторым героем из района.

В фонде Усть-Цилемского историко-мемориального музея Журавского сохранилась рукопись автобиографии, написанной Макаром Бабиковым в 1997 году:

«Работать я начал во время учебы в школе: вторым работником в доме пионеров, одно лето был делопроизводителем на замшевом заводе. В предыдущие годы летом продавал овощи колхоза имени Батманова. Приходилось как-то поддерживать семью: нас у матери было пятеро, а отца мы лишились в 1935 году, когда мне, старшему, исполнилось четырнадцать лет. Одну зиму ходил в школу в сапогах, не на что было купить валенки. На заработанные деньги купил два костюма, в которых и ходил в школу. Зимой возил почту в Нерицу и в сторону Хабарихи до почтовой станции. Ночь проходила в поездке, спал, когда отдыхали лошади. Однажды за мной погнались волки, боялся, как бы в бешеной скачке где-нибудь на повороте или ухабе не выкинуло из саней. Только когда стали видны огни Усть-Цильмы, волки отстали. После девятого класса меня направили учителем начальной школы в Крестовку. В каникулы заменял находящегося в отпуске счетовода-статистика в райкоме партии. В сентябре 1939 года взяли в райком комсомола завотделом пионеров».

Макар помогал родителям в крестьянском труде, особенно хорошо у него получалось работать на сенокосе. Любимым его занятием была рыбалка на Печоре, к которой его приучил отец Андрей Иванович. Старший сын Макар во многом стал опорой для матери Ирины Ивановны. В семье росли еще сестра и два брата.

«Отец меня, как первенца, очень любил, – вспоминал герой. – На сенокос с малых лет стал брать с собой. Мне купили маленькие косу и грабли. Луга наши были в Путе, в Шару и на Хвосту. Сено с Хвоста возили на лодке, отец и мать гребли веслами, а я на корме у руля, ко мне протягивалась веревка, и мне кричали, куда поворачивать песец (руль) – вправо или влево. Было это еще до школы. Потом прошла коллективизация, и частных лугов не стало».

По сохранившимся воспоминаниям ровесников Макара, он рос боевым, заводилой у парней и девчат. Он мог легко организовать ребят на субботники или спортивные соревнования. Одноклассник Семен Дуркин запомнил, как отчаянный Макар в четвертом классе во время ледохода купался в реке Печоре.

Летом 1940 года Макар два или три месяца проработал в районной газете «Красная Печора». В армию он ушел с должности секретаря-корректора газеты.

Война в Арктике

Макар Бабиков прошел две войны подряд: с Германией и Японией. В июне 1941 года он служил в Полярном – главной базе Северного военно-морского флота.

«Когда был призван на военную службу, то из Нарьян-Мара (я там раньше бывал, отец плотничал на новостройках города) морем отправились в Архангельск. Полгода учился в учебном отряде на Соловках, – вспоминал он начало своей службы. – Недели за две до

войны в Полярном пришел в команду дивизиона. 18 июня 1941 года были общефлотские учения по связи. Днем над базой пролетел немецкий самолет. Командующий перевел весь флот на боевую готовность. Больше мы с боевых постов не уходили, флот встретил войну в боеготовности. На исходе первого месяца немецкие самолеты потопили наш новейший эсминец. Он переломился пополам и пошел на дно. Часть моряков сразу ушли на дно, другие барахтались в разлитом мазуте, плыть невозможно. Так я увидел суровую правду войны».

Макара определили в политотдел частей противовоздушной обороны. Его работники пришли из запаса, были участники еще Гражданской войны, гражданские партработники и выпускники военно-политической академии.

В июле 1942 года Макар Бабиков был принят в коммунисты и добровольцем пошел в особый разведывательный отряд Северного флота.

«Из сравнительно безопасной штабной команды я по своей воле перешел в разведку особого назначения, – рассказывал он. – Этот отряд возник в первые дни войны, и за годы войны несколько раз переименовывался, но всегда в названии присутствовало слово «особый». Отряд формировался только из добровольцев, хороших спортсменов, во второй половине войны большинство состояли в партии».

Уроженец Усть-Цильмы участвовал во многих боевых и разведывательных походах отряда в тыл противника. Все побережье от Тромсе и до фронта у Мурманска было под контролем разведки. Разведчики размещались по побережью в голых скалах. Землянки там построить было невозможно, а сидели на этих точках по нескольку месяцев. Продукты туда забрасывали с подводных лодок или с воздуха на парашютах. Членам отряда нельзя было сдаваться в плен. Документов они никаких при себе не имели, форма была полугражданская-полуспортивная.

«В случае опасности надо было застрелиться, – рассказывал Макар Бабиков. – Биться до последнего, взрывать себя гранатами, стреляться. Помню, шли в операцию, надо было срочно прорваться к немецким позициям и захватить плацдарм для высадки основного десанта. Но сразу после высадки один матрос был ранен в ноги, и тащить его обратно не было времени. Он попросил оставить пистолет. Мы отошли метров за сто, и он пустил в себя пулю».

В октябре 1942 года Макар был удостоен первой правительственной награды – ордена Красной Звезды. В 1943 году, командуя взводом в разведке, уничтожил автоколонну вражеского зенитного полка, захватил пленных и обеспечил командование важными сведениями. В октябре 1944 года в Петсамо-Киркенесской операции на мысе Крестовый он с товарищами захватил артиллерийскую батарею и нанес большой урон противнику. От командира отделения прошел путь до помощника комвзвода.

За боевые заслуги в защите и освобождении Советского Заполярья в 1944 году Макар Бабиков получил два ордена Красного Знамени и медаль «За оборону Советского Заполярья». Великая Отечественная война для главстаршины Бабикова закончилась в Северной Норвегии.

На Севере в 1943 году Макар Бабиков познакомился со своей будущей женой Любой. Она коренная москвичка, вместе с земляками рыла окопы под Можайском. Затем пошла добровольцем в армию, после окончания школы связистов была направлена служить на Северный флот, на полуостров Рыбачий. Брак Макара и Любови зарегистрировали в поселке Полярный 30 декабря 1944 года. Свадьба была по-фронтовому скромная.

И на Тихом океане

Макар Бабиков продолжил службу на Тихоокеанском флоте – в гвардейском разведотряде особого назначения, который был сформирован главным образом из закаленных североморцев. Перед ними стояла задача обеспечить успешную высадку основных сил флота на японские военно-морские базы и порты, расположенные в Северной Корее.

«Мы десантировались первыми. Довелось высаживаться с ребятами в города Юкки, Расин, Гензан, но особенно тяжелым был бой за город Сейсин, – оставил воспоминания Макар Бабиков. – Преодолев сильный огонь противника, наш отряд, состоящий из двух взводов, прорвался в бухту. Зацепились на плацдарме и с боями стали продвигаться к центру города, чтобы захватить железнодорожный и автомобильный мосты через реку, которые связывали противника с основными силами. Захватить мосты – это значит лишить японцев подкрепления. Моему взводу нужно было захватить автомобильный мост. Но к нему уже бежали японцы, а их было куда больше, поэтому нам грозило окружение».

Макара ранили в голову, но он продолжил бой. Вместе с двумя бойцами забросал врага гранатами. Затем отряд занял на мосту круговую оборону. Но боеприпасы скоро кончились, и позицию по приказу командира отряд оставил. Но в это время один из батальонов морской пехоты, воспользовавшись сумятицей в рядах японцев, высадился прямо в порту и занял оборону. Необходимо было с ними соединиться. И отряд Бабикова пошел на прорыв. Под прикрытием огня корабельной артиллерии отряд добрался до батальона морпехов и помог в охране порта. Всю ночь бойцы отражали атаки японцев, а утром 15 августа пришли на помощь части нашей бригады морской пехоты. Взвод Бабикова уничтожил более полусотни солдат и шесть автомашин. За этот бой 14 сентября 1945 года Макару Бабикову было присвоено звание Героя Советского Союза.

Советско-японская война – вооруженный конфликт в августе-сентябре 1945 года между СССР и Монголией с одной стороны и Японской империей и Маньчжоу-Го с другой. Опасность войны СССР с Японией существовала со второй половины 1930-х годов. В 1938 году произошли столкновения на озере Хасан, а в 1939-м – сражение на Халхин-Голе на границе Монголии и Маньчжоу-Го. 1 июля 1940 года был создан советский Дальневосточный фронт. В 1945 году в результате стремительного наступления советско-монгольских

войск в Маньчжурии за короткое время была разгромлена Квантунская армия. Были освобождены Северо-Восточный Китай и север Корейского полуострова. Советские войска заняли Южный Сахалин и Курильские острова. Война завершилась подписанием Акта о капитуляции Японии, ознаменовавшее также окончание Второй мировой войны.

По партийной линии

После демобилизации герой-фронтовик много лет проработал в партийных органах Коми АССР. В октябре 1945 года в Москве он получил награды и попросил у заместителя наркома ВМФ возможность уйти в отставку. Но с флота не отпустили, разрешили только съездить на неделю в отпуск на родину. В Сыктывкаре сделали предложение приехать на работу в республику. В Москве в наркомате Макару сказали, что по указанию ЦК ВКП(б) он должен быть демобилизован и отправлен в распоряжение Коми обкома партии.

В 1951 году фронтовик-коммунист с отличием окончил Высшую партийную школу при ЦК ВКП (б). С 1951 по 1955 год был секретарем Коми обкома комсомола.

Когда подошел срок уходить по возрасту с комсомольской должности, его по партийному решению направили в органы госбезопасности. После годичной стажировки в центральном аппарате стал начальником оперативного отдела, затем начальником отдела кадров Комитета госбезопасности при Совете Министров Коми АССР (1955-1959).

В декабре 1959 года Бабикова избрали первым секретарем Печорского горкома партии, уволив из органов госбезопасности. В этой должности он проработал три года.

«Работа оказалась нелегкой, строить город было некому, не хватало строительных мощностей. Нам передали строительный трест из Воркуты, тогда дело пошло. Район был крупнейшим в республике, в него входили нынешний Усинский, часть Троицко-Печорского и Ухтинского», – вспоминал он на пенсии.

Затем Бабиков был заместителем председателя Совета Министров Коми АССР (1962-1963). Участок оказался довольно трудным: минпрос, минздрав, минкультуры, филиал академии наук, капитальное строительство, материальное снабжение.

После переезда в Москву работал в аппарате ЦК КПСС инструктором общего отдела (1963-1965), ответственным работником Совмина РСФСР (1965-1986). После снятия Хрущева и реорганизации партийного и государственного руководства Бабикова перевели в аппарат Совмина России.

В начале перестройки, летом 1986 года, Макар Бабиков вышел на пенсию.

Полковник в отставке жил в Москве, был первым вице-президентом общества дружбы с КНДР (Корея), возглавлял совет ветеранов микрорайона. Умер Макар Бабиков 2 февраля 2009 года, похоронен на Троекуровском кладбище Москвы.

О ратных подвигах своих товарищей Макар Бабиков написал книги: «Морские разведчики», «На восточном берегу», «Летом сорок первого», «Отряд особого назначения», «Война в Арктике».

У супругов Бабиковых выросли трое детей, четверо внуков, растут правнуки. В Усть-Цильме к 85-летию героя одна из улиц названа его именем. Свой отчий дом с усадьбой он передал землякам. В августе 2016 года в Москве открыли мемориальную доску Макару Андреевичу Бабикову.

– В январе 1998 года на сессии Печорского горсовета было принято решение о присвоении новой улице города имени Макара Бабикова, однако до сих пор улицы с таким названием на карте города нет, – рассказала «Республике» заведующая сектором научно-просветительской деятельности Печорского историко-краеведческого музея Ольга Капустина. – Но мы надеемся, что такая улица в Печоре будет.

Артур АРТЕЕВ

Фото предоставлено Печорским историко-краеведческим музеем