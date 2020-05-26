Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки

Автор: Редактор 26.05.2020

Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотечных кредитов других банков на 0,5 п.п. С 25 мая 2020 года рефинансировать ипотеку в Сбербанке можно по ставке от 8,5% годовых.
Также в рамках программы вместе с ипотечным кредитом можно рефинансировать потребительские кредиты других банков, задолженность по кредитной карте и получить кредит наличными на любые цели.

Подробные условия рефинансирования ипотеки: https://www.sberbank.ru/ru/person/credits/refinancing_mortgages

Ранее Сбербанк уже снизил ставки по основным ипотечным программам. Снижение составило до 0,8 п.п. при регистрации сделок в электронном виде. Приобрести квартиру в новостройке можно по ставке от 5,9% годовых, на вторичном рынке — от 7,8% годовых. Сниженная ставка по программе «Господдержка 2020» составляет 6,1% годовых, а для семей с детьми — 4,7% годовых.

Также были снижены ставки и увеличена сумма кредита по военной ипотеке. Военнослужащие смогут оформить ипотеку по ставке 8,4% годовых на сумму до 2 788 000 рублей.

Оформить ипотеку со сниженной ставкой и рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru.

текст ПАО «Сбербанк», фото из Интернета

Оставьте первый комментарий для "Сбербанк снижает ставки на рефинансирование ипотеки"

Оставить комментарий

Ваш электронный адрес не будет опубликован.