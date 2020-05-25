В ряде усинских домов отменят корректировку платы за отопление

Прокуратура Усинска завершила проверку законности произведенной местным жителям корректировки платы за отопление за 2019 год. К проверке были привлечены специалисты Службы стройжилтехнадзора Республики Коми и администрации городского округа «Усинск».
Напомним, в начале апреля исполняющий обязанности руководителя региона Владимир Уйба дал поручение Службе стройжилтехнадзора начать проверку в отношении правильности проведения перерасчета за тепло и держать на контроле ситуацию с начислением платы за услуги ЖКХ во всех муниципалитетах региона.
Всего было проверено 86 домов, жителям которых в марте этого года пришли квитанции с корректировкой за теплоснабжение, произведенной по показаниям общедомовых приборов учета тепловой энергии.
В ходе проверки выявлены нарушения при монтаже и настройке приборов учета. Также обнаружены факты ввода в эксплуатацию приборов, не соответствующих требованиям законодательства. Указанные факторы повлияли на показания приборов учета тепла.
По итогам проверки прокуратура Усинска вынесла в ООО «Усинская тепловая компания» представление. По результатам его рассмотрения в 73 домах ожидается отмена корректировки, в десяти – частичный перерасчет. В одном доме корректировка отменена в период проведения проверки.
Кроме того, выявлены нарушения в деятельности девяти управляющих организаций, не в полной мере и несвоевременно исполняющих работы по изоляции трубопроводов, ремонту регуляторов температуры, и другие нарушения, влекущие за собой повышенный расход тепла. В указанные организации прокуратурой также внесены представления.
Фактическое устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры города.
Игорь ПЕТРОВ
Фото ria56.ru
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