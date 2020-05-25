Детский отдых состоится «при любой погоде»

Владимир Уйба провел совещание по вопросу организации детской оздоровительной кампании. Совещание состоялось 23 мая и было посвящено вопросам подготовки к открытию летних смен на Черноморском побережье – в санатории «Черноморская зорька» в Анапе, сообщила пресс-служба главы Коми.
Одно из направлений деятельности санатория «Черноморская зорька» – предоставление услуг по санаторно-курортному лечению для жителей Коми по путевкам «Мать и дитя». С мин-здравом республики заключен соответствующий контракт на период с 1 апреля по 27 октября. За это время санаторно-курортное лечение должны пройти 722 человека, из которых 361 ребенок.
В связи с распространением коронавирусной инфекции на территории России, деятельность санатория с конца марта была приостановлена. Возобновить работу по оказанию санаторно-курортных услуг санаторий может на основании вынесенных решений губернатора Краснодарского края – с 1 июня.
Для возобновления деятельности необходимо исполнить рекомендации Роспотребнадзора и провести ряд неотложных мероприятий по обеспечению санитарно-эпидемиологической безопасности отдыхающих и работников санатория. На это требуется дополнительное финансирование. Вопрос будет проработан минфином республики совместно с минздравом региона.
– Летний отдых юных жителей Республики Коми состоится «при любой погоде», как только нам позволят запустить третий этап снятия ограничений режима повышенной готовности. Поэтому деньги будем изыскивать. В данном случае ситуация с коронавирусом и связанные с ней дополнительные расходы – это форс-мажор. Но рекомендации Роспотребнадзора обязательны к исполнению, поэтому деньги ищем и задачу решаем, – подчеркнул Владимир Уйба.
В ходе совещания также были рассмотрены вопросы развития инфраструктуры санатория «Черноморская зорька». Владимир Уйба поручил правительству региона подготовить инвестиционные предложения по модернизации санатория.
Лина ПЕРОВА
Фото otdih.nakubani.ru
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