Ремонт в будущем обсерваторе Воркуты завершается

Руководитель администрации Воркуты Игорь Гурьев проверил ход проведения ремонтных работ в здании бывшего санатория-профилактория «Заполярье», где расположится обсерватор для двухнедельной изоляции людей, подпадающих под подозрение на возможное заболевание COVID-19.

Как сообщили в пресс-службе мэрии Воркуты, в настоящее время объект находится в собственности республики, но в сложившейся ситуации министерство здравоохранения распорядилось передать его в пользование Воркутинской больнице скорой медицинской помощи для изоляции и медицинского наблюдения за вышеуказанными гражданами. Финансирование ремонтных работ взяла на себя компания «Воркутауголь» в рамках ежегодного соглашения о социальном партнерстве с муниципалитетом.

‒ Мы понимаем, что вспышка новой коронавирусной инфекции может произойти в муниципалитете в любое время, от этого не застрахован сегодня ни один из городов страны. Ни сегодня, ни через несколько месяцев, ‒ отметил градоначальник. – В целях нераспространения заболевания было принято решение развернуть в Воркуте обсерватор на 46 коек, количество которых при необходимости можно увеличить, используя третий и четвертый этажи. Полагаю, он будет востребован до конца текущего года, поскольку впереди период отпусков и к осени по возвращении воркутинцев домой не исключен завоз в город COVID. В то же время очень хочется, чтобы помещения все-таки не пришлось использовать по назначению. При этом в будущем надеемся передать здание в ведение какой-либо организации или ведомства, которые будут в нем заинтересованы. Таковые есть.

Ремонтные работы на объекте выполняют частные подрядчики. Сейчас здесь работают порядка 20 человек, на начальном этапе их было вдвое больше. В здании уже полностью заменена система водоотведения, частично – пожарная сигнализация, установлена новая сантехника, на завершающем этапе отделочные работы – штукатурка, покраска, частичная замена напольного покрытия.

Пока для обустройства обсерватора задействованы первый и второй этажи здания. Первый отведен исключительно для медицинского персонала: кабинеты и комнаты для отдыха, принятия пищи, гигиены. Предполагается, что в случае негативного сценария развития событий медики не смогут покидать стены учреждения, поэтому условия их пребывания здесь должны быть максимально комфортными. На втором этаже будут оборудованы палаты для граждан, попавших на карантин (в каждой по два спальных места). Там же раздельный санузел.

Несмотря на то что работы проводились в кратчайшие сроки, подрядчик заверил, что обсерватор будет сдан, как и было запланировано, к 1 июня.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты