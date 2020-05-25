Комфортная городская среда в Ижме

В Ижме приступили к реализации проекта федеральной программы «Комфортная городская среда». В частности, в сельском парке отдыха установили фигуры главных героев мультсериала «Маша и Медведь».

Помимо этого в рамках проекта к новогодним праздникам в райцентр были приобретены фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Завершающим этапом станет освещение дорожек парка декоративными светильниками. На обустройство места отдыха планируется потратить порядка 900 тысяч рублей.

Как сообщила пресс-служба районной администрации, в райцентре также отремонтируют шесть объектов улично-дорожной сети и комплексно благоустроят одну дворовую территорию.

В рамках программы «Формирование комфортной городской среды» обустроят и улично-дорожную сеть по улице Ручейной в Мохче. В поселке Щельяюр обустроят две новые детские площадки – на улицах Лесозаводской и Дорожной. По улице Советской установят пешеходный мост и проложат тротуары. В Сизябске благоустроят улицу Новоселов, где построят детскую площадку и пешеходную зону с возможностью проезда. Заменят деревянную лестницу по пешеходной дороге к школе.

Всего в этом году в районе будет реализовано тринадцать проектов на общую сумму порядка тридцати миллионов рублей в рамках федеральной программы.

Артур АРТЕЕВ

Фото admizhma.ru