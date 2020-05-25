ЦИК возобновила подготовку к голосованию по Конституции

Подготовка к всероссийскому голосованию о поправках в Конституцию возобновляется. Постановление об этом приняла Центральная избирательная комиссия.

Приостановка была сделана на основе указа президента Владимира Путина от 25 марта 2020 года «О переносе даты общероссийского голосования».

Совет Федерации 20 мая одобрил принятые 13 мая Госдумой поправки к закону «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», которые предоставляют возможность при проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, в ходе референдумов и иных случаях, предусмотренных ЦИК, голосовать дистанционно через электронные средства связи и по почте.

Авторы поправок объясняли их необходимость эпидемией COVID-19 и введенными для борьбы с инфекцией ограничениями.

Как сообщает РБК, администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию 24 июня и в тот же день провести парад Победы. В этот день состоялся парад Победы в 1945 году. Проведение парада и голосования в один день удобно тем, что в этом случае среда, 24 июня, будет объявлена выходным днем. Норма о том, что день голосования по поправкам в Конституцию станет оплачиваемым выходным, изначально была заложена в закон о поправках.

Лина ПЕРОВА

Фото ТАСС