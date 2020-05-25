Умер старейший ветеран Ухты

21 мая Ухта простилась с ветераном Великой Отечественной войны Николаем Токуевым, умершим 18 мая. За свою длинную жизнь – в декабре прошлого года ему исполнился 101 год – он очень много успел. Прошел всю войну, много лет работал в «Коминефти», даже снялся в кино и написал книгу.

– По работе не раз приходилось бывать в гостях у Николая Филипповича. Всегда обращал внимание на его руки. Жилистые, с четкими темными венами. Руки, через которые прошел целый век, – рассказал сотрудник пресс-службы администрации Ухты Евгений Грох.

Пять лет назад он познакомился с фронтовиком, когда делал видеоинтервью с ним, после этого еще не раз встречался с ним, писал статьи, фотографировал. Сейчас Евгений Грох советует ухтинцам, как только закончится карантин, взять в библиотеке и прочесть книгу воспоминаний Николая Токуева «Эх, как бы дожить бы…».

Судьба у Николая Токуева, уроженца Архангельской области, была непростая: в 13 лет остался один, после школы-семилетки поступил в сельхозтехникум на гидромелиоратора, работал в колхозах. В 1939 году его призвали в армию, служил в Западной Белоруссии. Так что на войну попал в первый же ее день. Был артиллеристом, воевал на Юго-Западном, Сталинградском, третьем Украинском фронтах. Но до Берлина не дошел 200 километров, как вспоминал фронтовик – победу встретил в поле. А демобилизовался только в 1947 году.

Переехав в Коми, Николай Токуев работал в системе торговли объединения «Коминефть», часто проводил уроки памяти в школах. Регулярно занимался спортом, а в 97 лет закончил писать книгу воспоминаний, причем печатал ее на компьютере. Кстати, название книги – «Эх, как бы дожить бы…», строчка из песни «Лизавета» – отсылка к одному эпизоду его молодости. Эта песня прозвучала в фильме «Александр Пархоменко», снятом в 1942 году. Артиллерист Николай Токуев в этом фильме о Гражданской войне снялся в массовке в роли красноармейца, гнавшегося за Махно.

Николай Токуев награжден орденом Отечественной войны I степени, орденом Красной Звезды, нагрудными знаками «Гвардия» и «Фронтовик», медалями «За взятие Будапешта», «За освобождение Белграда», «За победу над Германией в Великой Оте-чественной войне 1941-1945 годов», «За оборону Сталинграда», «За боевые заслуги» и юбилейными медалями. З марта мэр Ухты Магомед Османов вручил ветерану первую в городе медаль «75 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.».

Анна ПОТЕХИНА

Фото Евгения ГРОХА