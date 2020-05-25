Лед ушел, вода осталась

К утру 25 мая реки бассейна Печоры полностью очистились ото льда. Но пик половодья на северных реках республики еще не пройден, хотя незначительный спад воды на территориях Ижемского и Усть-Цилемского районов, по данным МЧС по Коми, уже наблюдается.

В понедельник утром уровень воды в Печоре возле Усть-Цильмы упал на девять сантиметров, возле Щельяюра – на шесть. Зато возле усть-цилемской Ермицы подрос на пять сантиметров – до 10,75 метра. На участке реки между селами Усть-Уса и Ермица уровни воды пока выше критериев неблагоприятных отметок на 45-140 сантиметров. И превышение уровней, по всей видимости, останется до конца месяца.

В Ижемском районе тем временем постепенно налаживается автомобильное сообщение между райцентром и деревней Ласта, один из участков которой серьезно разрушен наводнением. По сообщению администрации района, работы по оборудованию временной объездной дороги начаты 22 мая, сейчас уже возможен минимальный проезд транспорта. После того как вода окончательно уйдет, начнется восстановление разрушенного моста.

В зоне подтопления на вечер воскресенья, по данным МЧС, оставались 17 населенных пунктов Коми, 193 дома и 293 придомовых территории. 158 человек покинули свои жилища, большая часть из них переселилась к родственникам.

Анна ПОТЕХИНА

Фото 11.mchs.gov.ru