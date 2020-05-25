В Коми начались перечисления единовременной выплаты безработным

С 18 мая вступило в силу постановление правительства Коми, которым предусмотрена мера финансовой поддержки безработных жителей республики. Она установлена по поручению исполняющего обязанности главы региона Владимира Уйба.

Как сообщили в министерстве труда, занятости и социальной защиты республики, единовременную денежную выплату в размере пяти тысяч рублей получат более 4,5 тысячи жителей региона, которые с 1 мая 2019 года до 1 мая 2020 года лишились дохода, зарегистрировались в качестве безработных, но при этом не могут претендовать на максимальное пособие по безработице и не имеют статуса малоимущих.

«Эта мера поддержки предусмотрена для тех жителей республики, которые, например, трудились по краткосрочному трудовому договору и уволились до 1 марта 2020 года либо вообще не состояли в трудовых отношениях, а оказывали услуги по договорам гражданско-правового характера. На этих граждан не распространяется действие федеральной нормы о максимальном пособии по безработице в размере МРОТ с учетом районного коэффициента, и они не могут оперативно получить статус малоимущих и воспользоваться в связи с этим государственной социальной помощью. Единовременная выплата в пять тысяч поддержит этих людей в сложной жизненной ситуации», – рассказали в Минтруде Республики Коми.

Мера поддержки предоставляется в беззаявительном порядке, то есть за ее получением людям никуда обращаться не нужно. В региональном минтруде уведомили, что центры занятости населения уже приступили к назначению выплаты и ее перечислению непосредственно гражданам. Сроки получения средств зависят от того способа доставки, который определили сами получатели: перевод на счет в банке или почтовым переводом.

Лина ПЕРОВА

Фото из открытых источников