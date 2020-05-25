Безопасная реконструкция

В воскресенье исполняющий обязанности главы Коми Владимир Уйба проинспектировал ход реконструкции Республиканского стадиона в Сыктывкаре, сообщила пресс-служба руководителя региона. Реконструкция ведется в рамках подготовки к проведению в Коми чемпионата мира по хоккею с мячом в 2021 году.

На данный момент на объекте завершен демонтаж западной, северной и южной трибун, демонтированы табло и мачты освещения, выполнено устройство шпунтовой стенки на западной трибуне, устройство котлована. Продолжаются работы по устройству фундаментов, дренажа, сетей внутреннего водоснабжения и канализации, вентиляции, а также каменная кладка внутренних стен и перегородок.

В ходе осмотра объекта Владимир Уйба обратил внимание подрядчика на обеспокоенность жителей домов, расположенных на улице Карла Маркса.

– Необходимо реагировать на каждый сигнал, который поступает от жителей ближайших домов. Держите на постоянном контроле состояние домов, чтобы, не дай бог, не пошло разрушение. Объект очень крупный, важный для республики, но его реконструкция ни в коем случае не должна угрожать безопасности людей, – подчеркнул Владимир Уйба.

По словам руководителя Службы единого заказчика Республики Коми Андрея Некрасова, в процессе производства работ ведется мониторинг текущего состояния жилых домов по улице Карла Маркса, по мере линейного продвижения работ вдоль улицы.

Кроме того, по воскресеньям строительные работы приостанавливаются, чтобы в выходной день не беспокоить людей шумом тяжелой техники.

Проектом реконструкции предусмотрены устройство навесов над местами для зрителей, устройство спортивной арены, а также установка новых мачт освещения, звукового оборудования и информационного медиатабло.

На первом этаже новой западной (центральной) трибуны планируется разместить входную зону для посетителей, раздевалки для судей и спортсменов, помещения вспомогательного назначения. На втором этаже появится новый легкоатлетический манеж с четырьмя беговыми дорожками, баскетбольная площадка и тренажерные залы, а также кафе для спортсменов и болельщиков. На верхних этажах здания разместятся конференц-зал, залы совещаний, зона для прессы, комментаторские кабины и комнаты для технического персонала.

Реконструированный стадион будет отвечать всем требованиям, установленным регламентом проведения чемпионата мира по хоккею с мячом, и сможет принять более восьми тысяч зрителей.

Помимо работ на основном спортивном комплексе столицы Коми, запланирована реконструкция и запасного поля стадиона. На нем появится новое спортивное ядро с круговой и прямой беговой дорожками, поля для игры в хоккей с мячом или футбол, универсальная игровая площадка. Будет выполнено ограждение стадиона, установка освещения, звукового и информационного оборудования, а также на запасном поле будет построена новая зрительская трибуна на 499 мест. В работах по реконструкции стадиона задействовано около трехсот человек и 23 единицы тяжелой техники.

Лина ПЕРОВА

Фото Ярослава СЕВРУКА