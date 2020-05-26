Уважаемые предприниматели Республики Коми!

Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем российского предпринимательства!

Вести бизнес – это особый труд. Быть успешным предпринимателем – значит много и добросовестно работать, отдавать все силы и время на становление и развитие своего дела, не бояться рисковать и, конечно, верить в себя.

Неблагоприятная эпидемиологическая обстановка диктует свои правила, которые заставляют принимать непростые решения, использовать новые форматы работы. Мы понимаем, какую ответственность вы несете перед своими работниками, перед своими семьями. Поэтому стараемся максимально вас поддержать.

Сегодня в республике действует целый ряд мер поддержки малого и среднего бизнеса. Это и сокращение числа плановых и внеплановых проверок бизнеса, и снижение налоговых ставок, и отсрочки по арендным, налоговым, кредитным платежам. Осуществляются прямые выплаты предпринимателям в наиболее пострадавших отраслях и выдаются беспроцентные кредиты на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

В профессиональный праздник хочу пожелать вам сил и терпения, удачи во всех начинаниях, новых идей и, конечно, успехов в их реализации. Крепкого здоровья, счастья и благополучия!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми