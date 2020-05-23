Уважаемые жители Республики Коми!

Поздравляю вас с Днем славянской письменности и культуры!

24 мая мы вспоминаем великих равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия, создателей славянской азбуки. Они первыми перевели богослужебные книги с греческого на славянский язык, тем самым создали прочный фундамент для просвещения славянских народов.

Признавая заслуги Кирилла и Мефодия, в эти майские дни в нашей стране и в Республике Коми ежегодно проходят многочисленные мероприятия. И этот год не стал исключением, в онлайн-формате в республике состоятся выставки, лекции, конференции, демонстрации фильмов, игровые программы и творческие встречи.

На Коми земле в добром соседстве проживают представители более 120 народов, и каждый из них по-своему уникален. История их многовекового содружества никогда не знала противостояния по национальному признаку.

Глубоко символично, что неделей раньше мы всей республикой отметили День коми письменности.

Уверен, День славянской письменности и культуры вновь напомнит нам об общих корнях развития и становления разных культур, о том, как важно уважительно относиться друг к другу и традициям, приумножать духовные богатства и, конечно, гордиться великими достижениями наших предков.

Желаю всем мира и добра, успехов и всего наилучшего!

Владимир Уйба, и.о. главы Республики Коми