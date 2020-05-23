Александринский театр при поддержке Сбербанка открывает «Другую сцену»

Борис Акунин специально для Александринки написал пьесу в жанре «судебный детектив». Зрители станут свидетелями и участниками судебного процесса, происходящего в Санкт-Петербурге в самом начале ХХ века. Коллегия присяжных в реальном времени (и это уже не пьеса, а ток-шоу) вынесет свой вердикт по весьма запутанному делу. Будет возможность принять участие в голосовании и у тех, кто смотрит перформанс.

26 мая в состав присяжных войдут известные деятели науки и культуры. В их числе представляющая Благотворительный фонд «Артист» актриса Мария Миронова, главный режиссер Театра на Малой Бронной Константин Богомолов, журналист Алексей Пивоваров, писатель Татьяна Толстая, пианистка Полина Осетинская, историк Николай Сванидзе. Позиция каждого сформируется и будет изложена непосредственно в ходе судебного разбирательства.

В ролях всех участников судебного процесса от обвиняемого до судьи зрители увидят артистов Александринского театра: народных артистов России Игоря Волкова и Петра Семака, а также Виктора Шуралёва, Александра Лушина, Анну Блинову, Степана Балакшина, Сергея Мардаря.

Над реализацией проекта работает творческая группа Александринского театра: режиссер Антон Оконешников, художник Елена Жукова, композитор Даниил Коронкевич, видеохудожник Константин Щепановский, художник по свету Игорь Фомин. Художественный куратор — Валерий Фокин.

Онлайн-перформанс «Драма на шоссэ» будет показан в официальной группе Александринского театра ВКонтакте, а также на сайте театра. Основная цель проекта — благотворительность. В ходе трансляции можно будет сделать пожертвование. Все сборы будут переданы в равных долях Благотворительному фонду «Артист» и Благотворительному фонду «Детский хоспис». Пожертвования осуществляются через приложение для мобильных телефонов «Сбербанк Онлайн».

«Другая сцена» — мультижанровая программа Александринского театра, в ходе которой будут представлены оригинальные онлайн-форматы от молодых режиссеров, драматургов, хореографов, композиторов и медиахудожников. В августе 2020 года в афише «Другого театра»: интерактивный спектакль режиссера Антона Оконешникова и драматурга Алины Шклярской «Театр у аппарата», где у каждого зрителя будет возможность пообщаться с одним из корифеев Александринского театра (автор идеи Анна Соколова); онлайн-перформанс contemporary хореографа и танцовщика Владимира Варнавы «Зачем такой танец?»; документальный социальный форум-театр «Через час», режиссер Алексей Едошин, драматург Ксения Савельева; онлайн-концерт на домашней кухне от композитора Даниила Коронкевича «Рейв над городом»; спектакль в формате онлайн-консультации в жанре мокьюментари «Information delivery», идея и медиа Марии Блиновой, режиссер Дмитрий Крестьянкин; онлайн-читки пьес драматургов магистратуры РГИСИ от режиссеров Романа Кагановича, Олега Христолюбского, Ярослава Морозова, Михаила Смирнова; экспериментальный аудиовизуальный перформанс от композитора Андрея Бундина «Микробиом»; спектакль в прямом эфире Instagram «Радио «Свобода» от режиссера Семёна Серзина; спектакль в Instagram от молодых режиссеров-магистрантов РГИСИ «Синяя борода».

Подробная программа будет объявлена позднее.

Художественную и техническую поддержку проектов «Другой сцены» оказывает студия визуальных решений SmartLight (https://www.smartlight.pro/).