По следам Лешего

История отшельника, живущего в тайге Коми, стала интернет-хитом

Видео на ютуб-канале «Добрые походы» с лаконичным названием «Леший» набрало почти два миллиона просмотров и более пяти тысяч комментариев. История отшельника Саши, который 27 лет живет в глухой тайге, стала одним из главных весенних интернет-хитов. Оказалось, что и сам отшельник, и автор видео находятся в Коми. Однако автор канала «Добрые походы» предпочитает не раскрывать конкретных географических мест, он называет себя Сергей Добрый. Журналисту «Республики» видеоблогер рассказал о том, почему решил сменить высокооплачиваемую работу в офисе на съемки лесных путешествий и как вышел на след загадочного отшельника.

Лесной затворник

Телевидение давно перестало задавать какие-либо тренды, давать действительно эксклюзивный и интересный контент. Сегодня все самое сочное происходит на просторах Ютуба. История Лешего, показанная без купюр, вызвала у интернет-аудитории большой интерес. Этот формат манит своей достоверностью, своей настоящностью. Если раньше для подобных съемок нужно было собирать целую экспедицию, то сегодня такой эксклюзив может снять один человек. Естественно, он должен быть не обделен талантом видеодокументалиста. Узнав о том, что автор и герой видео находятся в Коми, помимо гордости, сразу возникло и любопытство. Оказалось, что Сергей Добрый не хочет раскрывать конкретное местоположение лесного отшельника, справедливо полагая, что туда может начаться туристическое паломничество.

Первое видео про Лешего вышло 29 марта, а в мае Сергей опубликовал уже вторую часть. Из первого фильма зрители узнали, что отшельнику 58 лет, зовут его Александр, полжизни провел в лесной избе вдали от людей. Питается герой видео в основном тем, что добудет в лесу. Первая встреча Сергея с Александром произошла как раз в тот момент, когда хранитель лесных тайн ловил хариуса. Из разговора выяснилось, что таежный житель никогда не работал, но служил в армии, имеет группу инвалидности, так как случайно выколол себе глаз ножом. Если в первом фильме автор привез Лешему продукты питания, то во втором навестил уже с более дорогими подарками: привез новые лыжи, обувь, солнечную панель для зарядки телефона. Приобрести все это помогли подписчики канала, которых уже более двухсот тысяч.

История отшельника вызвала большой ажиотаж. Кто-то писал, что есть кому позавидовать в эпоху коронакризиса, кто-то удивлялся необыкновенному спокойствию, с каким лесной житель рассказывал о встрече с медведем. Судя по некоторым комментариям, расширить границы сознания и увидеть нечто большее многим тяжело. Кто-то называл Лешего бездельником, живущим в свое удовольствие, кто-то негодовал от того, что этот свободный от оков социума человек слишком часто оперирует нецензурными выражениями.

– Надо принимать людей такими, какие они есть, – сказал Сергей Добрый, анализируя реакцию подписчиков. – Каждый сам выбирает для себя образ жизни. Кто-то пишет, мол, пусть идет работает. Думают, что он там ничем не занимается, хотя на самом деле у него гораздо больше дел, чем у многих горожан. Благодаря этому у него и здоровье более крепкое, чем у многих из них. Движение – жизнь, и вот у него движение там максимальное. Те, кто говорит, что не одобряют этот образ жизни, просто не могут понять, что все люди разные, не могут попытаться встать на место другого человека и попробовать понять его. Ему нравится так, ему так спокойнее.

«Ему не нужны деньги»

Невероятно здорово увидеть человека, который смог разорвать некие цепи, научился жить в согласии с природой, умеет «договариваться» с каждым временем года, с опасными обитателями леса. Во втором видео Сергей показал, что, когда Леший куда-то уходит, то развешивает у дверей куртки.

– Это не ритуал, как оказалось, а он так вешает, потому что к нему медведь захаживает. Запах человека и сигарет, а он курит, должны отпугивать непрошеных гостей. Но думаю, что это не всегда может сработать. Тут все зависит от настроя самого медведя.

Сам затворник в первом видео объяснил свой аскетичный образ жизни любовью к природе и тем, что сильно любит Бога. Он сказал, что вдали от цивилизации через молитвы общается с ним каждый день.

– Почему вообще Леший ушел в лес? Вот он из армии вернулся, жил в деревне, и ему в социуме было тяжело. Деревня. Девяностые годы. Заняться нечем. Разруха в стране, и, естественно, мужики часто выпивали, дрались. Он, когда выпивал, становился драчливым, ему в этом плане было тяжело. Наказывали его за это. Решил уйти в лес. И дед его тоже вел такой образ жизни, так и умер в лесной избе. Возможно, у Лешего такая же судьба, – пояснил видеоблогер. – Лично я, общаясь с ним, понял, что для него материальные блага – квартира, телевизор, интернет, работа, у кого-то хорошая, у кого-то не очень, – это все неважно. У него цель в жизни совсем другая. Он живет в лесу, он охотник, хороший охотник, он вполне себя может обеспечить мясом, может добыть лося или оленя. Добывает боровую дичь, когда открыта охота.

Живя в единении с природой, Александр строго соблюдает все правила охоты: не бьет дичь летом, потому что она плодится, взращивает потомство, а ему там жить не один год, и он все соблюдает. Сергей отметил, что мясо и рыба у обитателя тайги есть, а летом он собирает грибы и ягоды:

– Как он мне сказал, эти ягоды выносит на шоссе и обменивает на продукты, он там договаривается с теми, кто едет на рейсовых автобусах. Ему долго приходится ждать, пока рейс туда уйдет и вернется. Но для него это не проблема, он человек терпеливый. Соответственно, ему даже не нужны деньги, их у него и нет. Вот мы – большинство людей – ходим для чего на работу? Чтобы было что поесть, что надеть, соответственно, мы держимся за работу, чтобы у нас были деньги, и чтобы мы при этом покупали продукты. А он на противоположной стороне, ему деньги не нужны, но при этом ему приходится много физически трудиться, чтобы прокормить себя. Добытые ягоды и грибы он меняет на сахар и крупу. Плюс есть добрые люди, которые знают о нем, помогают. Мне понравилась его фраза, что ему ничего не надо. Я спросил: «Хотелось бы тебе что-то еще, помимо того, что есть?» Он ответил отрицательно. То есть человек на самом деле может обойтись минимальными благами, не зарабатывая на какой-то работе, не думая о карьере. Мы заработаем на квартиру, машину, еще что-то. Но когда мы уйдем в другой мир, то все это останется здесь. Может, для родственников, для детей. Он на все это по-другому смотрит.

Интерес к видео был ожидаем

– Я узнал о нем от одного из подписчиков. Он смотрит давно мой канал. Его тоже зовут Сергей. Когда-то он жил в тех местах, уже уехал и просто попросил присматривать за Лешим, потому что он этим занимался: помогал в постройке избы и частично бани, помогал продуктами. Поскольку он уехал, то дал мне координаты Саши, вот я нашел время и сходил к нему. В дальнейшем планирую ходить. Добираться к нему подготовленному человеку не тяжело. Я, например, хожу в лес часто, а если человек сидит дома на диване, то такому, конечно, будет тяжко. То, что будет много просмотров, ожидал. Изучал тематику и знал, что люди в нашей стране любят смотреть видео об отшельниках, о тех, кто живет далеко в лесу, вдали от цивилизации, – отметил автор.

Каналу Сергея уже десять лет, но активно заниматься его развитием он стал пять лет назад. До этого был обычным офисным сотрудником, работал в серьезной организации и получал хорошие деньги.

– Зарплата была где-то тысяч 50 в месяц. Для 2015 года это были неплохие деньги, – рассказал собеседник издания. – Но перспектива работать, сидя за компьютером до пенсии, меня не очень устраивала. Моим первым шагом в направлении Ютуба стало то, что я сходил на выходных с отцом и его другом на рыбалку осенью в избу и записал там видео для себя на память. Потом решил, а почему бы не попробовать загрузить видео на Ютуб. Тогда немного совсем было просмотров. В то время я еще стал заниматься свадебной фотосъемкой. Сначала по выходным снимал свадьбы, а потом и вовсе ушел с офисной работы в этот вид деятельности.

Чтобы быть конкурентным в свадебном бизнесе, Сергей параллельно осваивал и видеосъемку. А так как на новом поприще появилось больше свободного времени, решил начать продвигать свой канал и стал регулярно записывать и выкладывать видео из лесных походов.

– Видео стали набирать просмотры. Мне написал другой блогер – Костя из Волгограда с канала Bushkraft34RUS. Он посмотрел, ему мой канал понравился, и он про него сказал на своем канале, благодаря этому у меня начали расти просмотры и количество подписчиков. Спасибо ему за это. Постепенно стал записывать все больше видео. Купил ружье и оформил, стал охотником. В общем, не ожидал, что дорасту до таких цифр. Не было такой цели. Никогда не рекламировал свой канал. От этого мало толку. На самом деле, главное – снимать качественно, красиво и интересно. Тогда от канала будет результат, и на это можно будет жить. Буквально полтора года назад полноценно перешел на Ютуб, бросил фото- и видеосъемки свадеб, – рассказал видеоблогер.

Мужчина отметил, что нигде специально не учился монтажу, работе с видео- и фототехникой. В основном все постигал, черпая информацию из интернета. Лишь однажды он съездил на мастер-класс по видеосъемке свадеб в 2018-м.

– Там какие-то навыки приобрел. Отовсюду, в общем, по чуть-чуть. Много роликов смотрю видеооператоров: как снято, на какие камеры. Это дает понимание, как снимать, чтобы было интересно. Не всегда получается снимать красиво и качественно, потому что в лесу устаешь физически и порой торопишься. Цели пропагандировать туризм у меня никогда не было. Но в комментариях многие пишут что-то типа такого: «Серёга, посмотрел твои видосы, теперь тоже пойду в лес». Я понял, что людям надо выходить из своих домов на природу, переключаться. Советую всем, чтобы выходили в лес, любовались природой. Это отвлекает и помогает переключиться с повседневного негатива и забот и таким образом отдохнуть.

Ярослав СЕВРУК

Скриншот с видео на канале «Добрые походы»