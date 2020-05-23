Квартира без возможности проживания

«Мама, когда мы пойдем домой?» – этот вопрос четырехлетняя Лера задает почти ежедневно. Уже несколько месяцев девочка вместе с матерью-инвалидом Аленой Фоминской вынуждена ютиться у знакомых, великодушно предоставивших им угол. А надежда Алены на получение собственного жилья держится только на вере в чудо.

Алена Фоминская родилась и до недавнего времени жила в поселке Щельяюр Ижемского района. У девушки ДЦП. Но, несмотря на ограничения в здоровье, она получает уже третье профессиональное образование, понимая, что в нынешних экономических условиях ей трудно будет выдержать конкуренцию на рынке труда. Сложить руки и жить на пенсию по инвалидности она не считает возможным: у нее растет ребенок. Три года назад Алена окончила Сыктывкарский колледж сервиса и связи по профессии «делопроизводитель». Сейчас учится на платной основе на втором курсе колледжа культуры на библиотекаря и одновременно на втором курсе института гуманитарных наук СГУ.

Передвигается девушка самостоятельно, но к основному заболеванию со временем присоединились сопутствующие, и сегодня ей требуется наблюдение специалистов, которых в Ижемском районе нет или попасть к ним очень трудно. А на последней врачебной комиссии в индивидуальной программе реабилитации было рекомендовано использование инвалидной коляски. Ездить часто на медицинские консультации в Сыктывкар – слишком накладно для скромного бюджета Алены, состоящего из пенсии по инвалидности и пособия по потере кормильца. Да и дочь оставлять некуда. Видя затрудненное положение девушки, добрые знакомые предложили ей пожить у них в Сыктывкаре, пока не разрешится вопрос с постоянным жильем.

Родители Алены Фоминской живут в Щельяюре, но жить с ними девушка не может по причинам, озвучивать которые не считает нужным. К тому же она и дочь Лера – уже отдельная семья, и ей требуется своя жилплощадь. Муж Алены трагически погиб, когда она была на четвертом месяце беременности: ушел в лес и не вернулся. Тело его нашли только спустя год. С тех пор начались бесконечные мытарства Алены, лишившейся единственной защиты и опоры в лице мужа и отца своего ребенка. Была семья, были планы купить в ипотеку квартиру, была уверенность в завтрашнем дне. Если бы не хорошие люди, друзья, которые поддерживали ее, пережить это было бы очень сложно.

Пока тело мужа не нашли, тлела слабая надежда на чудо, и девушка ждала. Но потом, не имея возможности продолжать снимать квартиру в городе, она вернулась из Сыктывкара в Щельяюр, где смогла недорого, только за квартплату, снять хорошую теплую комнату в малосемейке.

Еще до замужества, в 2011 году, знакомые надоумили Алену встать в льготную очередь в администрации Ижемского района как инвалид, нуждающийся в улучшении жилищных условий. Спустя семь лет после постановки на очередь, уже после смерти мужа, Алена осмелилась напомнить о себе и пришла в администрацию узнать, сколько ей еще ждать своего жилья. Конкретного ответа ей там не дали, и она подала письменное заявление с просьбой дать ей письменный ответ о состоянии очередности. После этого ей начали предлагать варианты свободного жилья, ни один из которых девушке не подходил по одной простой причине: в силу своего заболевания она не может подниматься на верхние этажи, поднимать туда коляску или санки с ребенком, носить воду из колонки, жить вдали от магазинов, аптек и больницы. Людям, не знающим, что такое трудности передвижения, понять это не всегда возможно, поэтому даже среди односельчан находились те, кто считал ее отказы капризами.

– Мне предлагали получить квартиру на улице Путейцев, 5, но я отказалась. Это на окраине села, там ни больниц, ни магазинов, никакой инфраструктуры, только лес. Потом предлагали на улице Трудовой. Но там я бы даже подойти к дому не смогла из-за большого взгорка, на который мне не взобраться. Некоторым кажется, что, если я хоть и плохо, но передвигаюсь на своих ногах, то я хожу. Они говорят: «И что, что рядом лес? Весь поселок у нас в лесу находится». Но зимой мне тяжело ходить по нечищеным дорогам, а в центре поселка хотя бы снег чистят. Людям трудно понять, что это совсем не такая ходьба, как у здорового человека. Если я упаду, мне очень сложно сразу подняться. В 2014 году я упала, выходя из автобуса. Здоровый человек сумел бы быстро вскочить, а я, пока пыталась подняться, автобус тронулся и переехал мне руку.

Не найдя приличного жилья для девушки, в администрации ей предложили другой вариант: встать в очередь на переселение из районов Крайнего Севера. Но для того, чтобы попасть в эту очередь, необходимо иметь хоть какое-то жилье. А значит, надо было согласиться на один из предлагаемых вариантов. И от безысходности Алена согласилась на комнату в общежитии, по документам она почему-то значится как однокомнатная квартира. Согласилась, потому что это было единственное жилье в центре поселка, и поначалу она думала, что сможет привести его в нормальное состояние. Но все оказалось намного хуже. Комната совершенно непригодна для проживания: второй этаж, крутые лестницы, печка развалена и требует полной замены, штукатурка от стен и потолка отваливается кусками, полы ходят ходуном, удобства на этаже, вода на улице, помыться негде, коридор один на двоих с соседом, который болен туберкулезом.

– Я думала, администрация хотя бы немного приведет помещение в порядок, сделает там ремонт. Но никто этого и не думал делать. Тогда я решила сделать ремонт своими силами, однако, посчитав возможные расходы, поняла, что на эти деньги проще купить новую квартиру. У меня даже акт есть, где написано, что это жилье для проживания непригодно. Вообще, этот дом аварийный, хотя таковым не значится, – рассказала Алена Фоминская.

Поскольку с ее заболеванием девушка нуждается в наблюдении невропатолога, хирурга, ортопеда, а в районе к ним не попасть, ей пришлось переехать опять в Сыктывкар. Пастор церкви, прихожанкой которой она была до своего отъезда в Щельяюр, предложил ей с ребенком пожить в его квартире, где она и живет сейчас. Небольшая квартира-студия явно не рассчитана на проживание такого количества людей. Поначалу, пока позволяло здоровье, Алена работала в одной из частных компаний менеджером по работе с клиентами. Леру устроили в детский сад.

Мэр Сыктывкара Наталья Хозяинова, к которой Алена Фоминская обратилась за помощью, предложила ей комнату в маневренном фонде. Условия в этом недавно отремонтированном доме хорошие, это был бы прекрасный вариант для матери с ребенком. Только дом находится в пригородном поселке Максаковка, работала Алена в центре города, а детский сад располагался в Больничном городке.

Недавно из-за обострения заболевания позвоночника Алене пришлось уволиться с работы. А тут еще нагрянула пандемия коронавируса с самоизоляцией. Если раньше от мрачных мыслей спасала работа, то в замкнутом пространстве чужой комнаты спастись от них теперь уже невозможно. Единственная надежда, которая у нее осталась, – это получение жилья по переселению. Когда это будет, неизвестно. Но до этого времени матери с ребенком надо как-то жить. Аренда квартиры в Сыктывкаре им не под силу, потому что, помимо необходимых расходов, большую часть бюджета съедают медицинские обследования и лечение. Желающие помочь Алене с дочерью могут обратиться в редакцию.

Галина ГАЕВА

Фото из соцсети «ВКонтакте»