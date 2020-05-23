Лес на десятилетку

В Коми утвердили Лесной план на 2020-2029 годы, документ появился в общем доступе на сайте министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды региона. «Республика» разбиралась, что планируется в сфере защиты, восстановления и использования лесов Коми в ближайшие десять лет.

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Поскольку леса в республике занимают более 93 процентов территории, то Лесной план для региона документ значимый. Он довольно объемный – 316 страниц вместе с приложениями, условно его можно разделить на три основные составляющие: описание лесов и то, как они используются и защищаются в данный момент; как эти леса планируется охранять и воспроизводить; перспективы лесов с точки зрения экономики. Цель плана – улучшить санитарную и лесопатологическую ситуацию в лесах, снизить площадь погибших и поврежденных насаждений, в том числе от лесных пожаров. Среди задач значатся увеличение объема рубок с одного гектара, обеспечение рационального и неистощимого использования лесов, сохранение их экологической функции, уменьшение лесных площадей, погибших от пожаров, вредителей или незаконных рубок, увеличение лесовосстановления и лесоразведения, рост платежей от использования лесов в бюджет. А также повышение научного, технического и кадрового потенциала лесной отрасли.

В Лесном плане отмечено, что эффективному лесопользованию, охране и воспроизводству лесов в Коми мешает отсутствие достоверной информации о лесных ресурсах. Это связано с недостаточными объемами лесоустройства, которое предполагает регулярное изучение территорий, разработку проектов ведения лесного хозяйства в зависимости от реалий, обоснование объемов лесохозяйственных мероприятий и возможных размеров вырубок. Актуальными считаются материалы таксации лесов с давностью до 10 лет, а в Коми таковые затрагивают лишь 31,2 процента земель лесного фонда, или 11,3 миллиона гектаров. Данные по 25 миллионам гектаров устарели и объективной ситуации не отражают.

Лесоустроительные работы – дело довольно затратное. В 2011-2017 годах на них выделяли из федерального бюджета 96,6 миллиона рублей. В 2020-2029 годах, как можно понять из нового Лесного плана, ожидается порядка 15 миллионов в год, но этого явно недостаточно. Чтобы иметь объективную картину, обновляемую раз в десять лет, в Коми нужно около 93 миллионов в год. Поэтому под лесоустроительные работы в первую очередь будут попадать территории, где леса интенсивно используются или планируются для передачи в аренду в ближайшее время.

Рубки по необходимости

Достаточно подробно в новом Лесном плане говорится о санитарных рубках. Это когда деревья валят не для переработки, а чтобы они не мешали расти своим соседям. Например, убирают обгоревшую или пораженную вредителями растительность, ветровалы. Проблема в том, что в Коми, как и в других многолесных регионах, санитарные рубки требуют высоких затрат, а спроса на древесину, полученную в их результате, нет. Поэтому желающих заняться такой работой по госконтракту практически не найти. Между тем, по состоянию на январь этого года, площадь лесных участков, где нужно провести санитарные рубки и убрать неликвидную древесину, составляет 5872,6 га. В связи с этим начиная с 2023-го ежегодно планируется проводить санитарные рубки и очистку от древесного неликвида на 681-682 га.

В нынешнем году санитарные рубки запланированы на площади 310,6 га, большая часть из них – 294,3 га – за счет арендаторов по проектам освоения лесов, остальное на федеральные субвенции.

Общая площадь лесов, где нужны санитарные рубки, тоже будет меняться. Для выявления территорий, нуждающихся в очистке, до 2029 года проведут лесопатологические обследования на 60 000 га. Уменьшить количество проблемных лесов помогают профилактические мероприятия: чтобы сократить количество вредителей, можно стимулировать размножение насекомоядных птиц и животных – устраивать для них подкормочные площадки и места для гнездовий в нужных местах. Но в нынешнем Лесном плане такого не предусмотрено. Видимо, потому что от вредителей леса гибнет немного, главная угроза не разного рода жуки, а лесные пожары.

Также будут проводиться рубки ухода – когда молодой лес будут прореживать, если он растет слишком густо (такое бывает при искусственном лесовосстановлении) или если ценный хвойный молодняк заглушают лиственные «сорняки». Такие рубки намечено провести на площади 94 010 га, из них силами арендаторов – на 84 865 га.

Самое распространенное дерево в лесах Коми – ель, она занимает 55,3 процента от покрытых лесной растительностью земель. На западе региона это в основном ель европейская, на востоке – ель сибирская. 23,8 процента лесных площадей занимает сосна. 16,4 процента – береза, два процента – осина. Кедр, лиственница и пихта вместе занимают 1,4 процента площадей. 76,9 процента запасов древесины в лесничествах Коми – спелые и перестойные деревья.

Техника для восстановления и защиты

По проекту «Сохранение лесов Республики Коми» планируется закупить для лесных госучреждений специализированную технику и оборудование. Преимущественно отечественного производства. К концу 2023 года нужно приобрести тракторы, плуги, культиваторы, лесопосадочные машины, бороны, сеялки, кусторезы, корчеватели и многое другое на 53,3 миллиона рублей.

Кроме того, обновление автопарка ждет и лесных пожарных: к концу 2021 года для госучреждений должны быть закуплены пожарные автоцистерны, лесопожарные тракторы – колесные и гусеничные, бульдозеры и прочие на 125,9 миллиона рублей. Это должно повысить скорость реагирования лесопожарных служб, снизить к 2024 году ущерб от лесных пожаров на 17 процентов.

К концу 2021 году на тысячу гектаров должна увеличиться площадь лесовосстановления на участках, не переданных в аренду, а к концу 2024 года – на 1,5 тысячи гектаров. При этом, как указывается в плане, должны повыситься качество и эффективность лесовосстановительных работ.

Также в 2020-2022 годах за счет субвенций федерального бюджета предусмотрено приобретение лесопатрульной техники, в том числе 25 автомобилей повышенной проходимости, 21 снегоход, 13 лодок с мотором, 12 прицепов-трейлеров.

Сеянцы – в тайгу

По приказу Минприроды России в стране изменяются правила лесовосстановления, и это тоже отражено в Лесном плане. С 1 января 2022 года до 1 января 2025 года не менее 20 процентов площадей искусственного и комбинированного лесовосстановления должны выполняться посадкой сеянцев, саженцев с закрытой корневой системой, с 1 января 2025 года до 1 января 2030 года – не менее 30 процентов, с 1 января 2030 года – не менее 45 процентов.

На 2020-2029 годы в Коми должны провести работы по лесовосстановлению на площади 592 647,7 га. Искусственное лесовосстановление планируется на площади 29 896,2 га (стопроцентная посадка сеянцев), из них на площади 24 965 га – силами арендаторов.

Комбинированное лесовосстановление планируется выполнить на площади 1027,6 га, тоже в основном силами арендаторов. Содействие естественному восстановлению леса охватит 404 417,2 га. На площади 126 906,3 га за десять лет лес должен восстановиться сам.

Для выполнения работ по лесовосстановлению запланировано выращивание 157 миллионов сеянцев, в том числе с закрытой корневой системой – 117,4 миллиона.

Ресурсы с запасом

На 2020-2029 годы расчетная лесосека в регионе (то есть сколько древесины можно заготовить без вреда для экологии) – более 32 миллионов кубометров в год. Фактически же в республике заготавливается гораздо меньше. В 2018 году – 9,6 миллиона кубов, а если исходить из планов лесопромышленных предприятий, то в ближайшие годы мы можем достичь 10,7 миллиона кубов.

В Лесном плане также есть информация о перспективах в развитии лесной промышленности. В частности, в 2020-2025 годах прогнозируется увеличение производства в сфере обработки древесины и производства изделий из дерева. Индекс производства должен составить в среднем 100,5 процента в год. Но это возможно при условии, что ряд предприятий – ООО «ПечораЭнергоРесурс», ООО «Азимут» и ООО «Лесозавод №1» – выйдут на проектную мощность. От спроса на продукцию деревообработки тоже многое зависит.

К 2025 году ожидается производство продольно распиленных лесоматериалов в объеме 1090 тысяч кубов, фанеры клееной – 418 тысяч кубов, древесно-стружечных плит – 365 тысяч кубов, древесно-волокнистых плит – 19,3 миллиона квадратных метров. Производство бумаги и бумажных изделий в 2020-2025 годах увеличится в среднем на 0,1–0,3 процента. Годовая потребность предприятий республики в древесине составит 7260,3 тысячи кубометров.

Дороги к делянкам

Сейчас развитию лесной промышленности в Коми мешает в первую очередь недостаток дорог. Строить лесные дороги могут крупные предприятия, у малого бизнеса на это просто нет ни средств, ни технических ресурсов. Отчасти спасают дороги времен СССР, многие из которых нуждаются в расчистке. В результате в отдалении от транспортных путей находятся перестойные леса, а предпринимателям на селе нередко не хватает древесины для переработки. Кроме того, автодороги общего пользования в Коми распределены неравномерно: на юге густо, на севере почти пусто.

Сейчас на территории Коми существует 65 859 километров дорог, используемых для вывозки леса, в том числе 17 396 километров дорог круглогодичного использования. В Лесном плане отмечается, что средняя плотность дорог для вывозки древесины составляет по республике 1,8 километра на 1000 гектаров, что крайне мало. Для освоения расчетной лесосеки в эксплуатационных лесах необходимо не менее семи километров дорог на 1000 гектаров. В защитных лесах – не менее 11 километров дорог на 1000 гектаров. Не менее 30-35 процентов этих дорог должны иметь твердое покрытие, чтобы их можно было использовать круглогодично. Для проведения рубок ухода за лесами нужно не менее 10 километров дорог на 1000 гектаров лесного фонда.

В целом в Коми, на тех ее территориях, где ведется или может вестись заготовка леса, требуется построить дополнительно 216,3 тысячи километров дорог, из них не менее 65,7 тысячи – круглогодичного действия.

Чтобы леса использовались экономически эффективно, нужно создать сеть дорог многоцелевого назначения – для туризма, охоты, рыбалки, рекреации, а все это подразумевает круглогодичную эксплуатацию. И для охраны и воспроизводства лесов это тоже очень важно. К 2029 году планируется достижение средней плотности дорог на территории Коми в целом до уровня 1,9 тысячи гектаров.

Лесной план включает в себя еще множество других аспектов. Среди прочего в нем предусмотрены мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, адаптации к изменению климата, есть информация о зонировании при освоении лесов, учитывающем интересы местного населения, малого и среднего бизнеса.

Анна ПОТЕХИНА

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