Будни «ковидных» бригад

Большая часть взрослых жителей Сыктывкара получает регулярное медицинское обслуживание в городской поликлинике №3. Сейчас там непривычно пусто, пациентов можно по пальцам пересчитать. Но медикам скучать некогда: несмотря на то что плановый прием отменен (оказывается только неотложная медпомощь, помощь больным онкологическими заболеваниями и с подозрениями на них), больных хватает – и обычных, и «ковидных». В большинстве случаев участковые терапевты посещают их на дому. Для обслуживания инфицированных COVID-19 в поликлинике созданы специальные «ковидные» бригады, о работе которых узнал журналист «Республики».

По словам главного врача медучреждения Натальи Сухоруковой, поликлиника №3 одной из первых в Коми столкнулась с необходимостью обследовать массу людей, приехавших из-за границы. И было это еще до объявления пандемии и введения карантина.

– С 4 февраля мы начали наблюдать прибывающих из Китая. Работа по противодействию распространению эпидемии была организована совместно с Роспотребнадзором. Заболевших среди прибывших из Китая не было. Инфекцию в Коми завезли, скорее всего, те, кто побывал в Европе и других зарубежных странах. В конце марта появились больные коронавирусной инфекцией, работы врачам и медсестрам прибавилось, так как тогда поликлиника еще работала в обычном режиме, плановые работы не были отменены. Конечно, тогда было очень тяжело, – рассказала Наталья Сухорукова.

Согласны с ней и другие сотрудники поликлиники: признают, тяжелее всего пришлось в марте, когда Сыктывкар столкнулся с эпидемией фактически неизвестного и очень заразного инфекционного заболевания. После объявления пандемии и введения режима повышенной готовности пришлось внести серьезные изменения в работу участковых терапевтов, узких специалистов. Сейчас они не ведут приемы, ходят по вызовам домой к пациентам, чтобы исключить возможность распространения инфекции в здании поликлиники.

Социальная реклама призывает россиян в случае повышения температуры и появления признаков инфекции не ходить в поликлинику, остаться дома и вызвать врача. Не все прислушиваются к этим призывам, некоторые по привычке идут в лечебное учреждение. Для таких в поликлинике №3 выделена так называемая «грязная» зона. У центрального входа в учреждение установлен пост, где всем посетителям дистанционно измеряют температуру. Если температура высокая, пациента через отдельный вход отправляют в изолированную «грязную» зону, поскольку в нынешней ситуации любая острая респираторно-вирусная инфекция может оказаться коронавирусной.

Всего на территории, которую обслуживает поликлиника №3, было зарегистрировано около 300 больных с COVID-19, на сегодня их осталось 83.

Для работы с «ковидными» больными и людьми, которые контактировали с ними или побывали в странах, неблагоприятных по коронавирусу, создали спецбригады, состоящие из врача и медсестры. Медики уверяют, что шли в эти бригады только добровольцы. Они должны быть не старше 65 лет, без хронических заболеваний.

Заведующая отделением врачей общей практики Юлия Башлыкова пояснила, что врач и медсестра из «ковидной» бригады выезжают на вызов в специальных защитных костюмах. Они обслуживают не только заведомо «ковидные» вызовы, но и все те вызовы, когда пациент жалуется на высокую температуру, кашель, боль в груди, одышку. После каждого вызова спецкостюмы утилизируются, на следующий вызов медики надевают новые. Поэтому опасения, что врач или медсестра может занести в дом инфекцию, не имеют под собой основания. Все медики, работающие с «ковидными» пациентами, раз в неделю сдают анализ на коронавирусную инфекцию. Анализ сразу сдают и те люди в белых халатах, у которых появились признаки острого респираторно-вирусного заболевания, даже если эти медики не имеют отношения к работе «ковидных» бригад.

– Самым сложным в начале пандемии было выработать алгоритм действий, определиться, кто будет работать с «ковидными» больными, как это будет происходить. Когда пришли первые списки людей, которым надо обеспечить медицинское наблюдение, мы не имели никакой практики, только в теории знали, как это делается в других городах. Методику действий вырабатывали в тесном взаимодействии с Роспотребнадзором, Минздравом Республики Коми, – пояснила Юлия Башлыкова.

Коронавирусная инфекция может протекать в легкой форме, тогда она мало отличается от обычной ОРВИ, или вообще бессимптомно. Поэтому при посещении пациента врач уточняет, выезжал ли гражданин за пределы республики. Если путешествовал, и не только за границу, но и по России, то для врача это повод заподозрить COVID-19. Второй тревожный звонок: контакты пациента с инфицированным или с тем, кто уже считается контактным. Анализ обязательно берется у пациентов старше 65 лет с симптомами ОРВИ, у людей с хроническими бронхолегочными заболеваниями.

Наблюдение за контактными пациентами ведется дистанционно: два раза в день их обзванивают участковые медсестры, уточняют состояние. Если пациент говорит, что состояние ухудшилось, к нему сразу выезжает «ковидная» бригада. Если состояние стабильно, бригада выезжает к пациенту через три-четыре дня для планового осмотра.

Один из тех, кто работает в составе «ковидной» бригады, – участковый терапевт Александр Сученков. В поликлинике №3 трудится одиннадцатый год, общий терапевтический стаж – 25 лет, он кадровый военный, капитан медицинской службы в запасе. Поэтому, когда объявили набор медиков в «ковидные» бригады, ни минуты не колебался – записался добровольцем. Прошел обучение, получил сертификат на лечение и наблюдение больных с коронавирусом.

По мнению Александра Сученкова, сформировавшемуся за время работы в «ковидной» бригаде, многие жители Сыктывкара все еще неверно оценивают ситуацию с коронавирусом. Одни излишне паникуют, другие вовсе отрицают опасность нового заболевания как для них самих, так и для окружающих. Как подчеркнул врач, коронавирус, даже протекающий в легкой форме, страшен своими осложнениями, которые будут давать о себе знать многие годы.

Для тех, у кого коронавирус протекает в тяжелой форме, важна своевременная госпитализация. В практике Александра Сученкова были три пациента, у которых он при осмотре выявил ковидную пневмонию. Их оперативно госпитализировали бригады скорой помощи.

Инфицируются COVID-19 люди разного возраста. Самой пожилой пациентке – 92 года. Женщина говорит, что не знает, где могла заразиться. Как отмечают врачи, пожилые пациенты утверждают, что соблюдают режим самоизоляции, никуда не выходят, гостей не принимают, поэтому источник «заразы» неизвестен. Правда, медики подозревают, что пенсионеры слегка лукавят – может, все-таки выходили в магазин. А в их возрасте одной прогулки, одного случайного контакта с носителем достаточно, чтобы заразиться.

Главные помощники врачей – медсестры. Если врач осматривает пациента и назначает лечение и анализы, то одна из задач медсестры – правильно взять анализ на COVID-19, мазок из носа и рта. В поликлинику №3 поступают списки контактных и больных с предписаниями Роспотребнадзора, где указано, у кого на какой день карантина взять анализы, кого сколько наблюдать. Списки людей, у которых необходимо взять анализы, формируют медсестры поликлиники.

Старшая медсестра структурного подразделения №1 Людмила Телегина рассказала, что в начале пандемии объем работы был небольшой, но уже с марта количество пациентов, у которых нужно было взять анализ на коронавирус, начало резко увеличиваться:

– Отправлялись четыре бригады, на каждую приходилось более двадцати адресов, это колоссальная нагрузка. Мы работали и в выходные, и в праздники с утра до вечера. Сейчас объем работы значительно снизился.

Наталья Сухорукова подтвердила, что и больных, и контактных в мае уже намного меньше, пик нагрузки пройден в марте-апреле. Главврач поблагодарила сотрудников поликлиники за самоотверженную работу в условиях пандемии, а также выразила благодарность членам семей медиков за терпение и понимание. Сотрудники поликлиники в период пандемии очень много времени проводили на работе, фактически не видя своих близких. Некоторые отослали детей к бабушкам и дедушкам, чтобы не подвергать их угрозе заражения. Другие даже уходили из дома. В столице Коми министерство здравоохранения региона предоставило медикам, работающим с «ковидными» больными, возможность жить в номерах гостиницы «Сыктывкар».

– В гостинице в течение месяца жил только один из сотрудников поликлиники, который на время пандемии добровольно пошел работать врачом в инфекционную больницу. Сейчас он работу там закончил, находится на карантине, живет на съемной квартире. Но, где бы ни жили наши сотрудники, разобщенность с семьями стала тяжелым испытанием и для них, и для их близких, – подчеркнула Наталья Сухорукова.

Пока медики не дают прогнозы, когда может завершиться пандемия. Оптимисты надеются на стабилизацию ситуации в середине июня, пессимисты говорят о возможности второй волны заболевания. Но врачи единодушны в одном: профилактические меры – использование средств индивидуальной защиты, соблюдение социальной дистанции, санитарных требований, сокращение контактов, отказ от рукопожатий и объятий при встрече – значительно снижают угрозу заражения на любой стадии пандемии.

Людмила ВЛАСОВА

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