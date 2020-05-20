Южные санатории для детей Севера

Владимир Уйба провел установочное совещание по вопросу организации детской оздоровительной кампании. И.о. главы республики поручил правительству региона максимально использовать возможности санаториев, находящихся в собственности республики, чтобы как можно больше детей из Коми смогли отдохнуть и оздоровиться в южной и средней полосах России.

– Как только позволит эпидемиологическая ситуация, необходимо охватить всеми формами летнего отдыха и оздоровления как можно больше наших детей, чтобы они укрепили иммунитет и не заболели в очередной сезон гриппа, – отметил Владимир Уйба. – Особое внимание прошу уделить организации детского отдыха на юге. У нас есть санатории в Крыму, Краснодарском крае, Кировской области, которые надо использовать максимально. Это наши санатории, и они должны работать в первую очередь для жителей Республики Коми.

Вопросы проведения детской оздоровительной кампании 2020 года и обеспечения безопасности детей в период ее прохождения обсудят подробно на ближайшем заседании правительства Коми, сообщает пресс-служба главы региона.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru