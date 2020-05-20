Наталья Паншина ушла в отставку

Глава Печоры – руководитель администрации муниципального района Наталья Паншина досрочно прекратила свои полномочия. Ее заявление о добровольной отставке местные депутаты приняли единогласно 19 мая.

Наталья Паншина заняла руководящий пост в 2018 году. Тогда на вакантное место в администрации Печоры помимо нее претендовали сотрудница ветнадзора Светлана Василевич и пенсионер Геннадий Бусыгин, работавший ранее руководителем Печорских электросетей. В итоге за Наталью Паншину проголосовало подавляющее большинство депутатов. Расставшись с мандатом депутата Госсовета Коми, она должна была руководить Печорой в течение пяти лет. Однако продолжила плохую традицию предшественников: прежний руководитель Андрей Соснора также продержался два года, а работавший до него Антон Ткаченко всего девять месяцев.

– За несколько последних лет в Печоре поменялось много глав, что негативно сказалось на ситуации в муниципалитете в целом. Я осознанно пошла на выборы и однозначно могу сказать, что у меня есть не только желание изменить ситуацию в Печоре. Для этого есть и возможности. Необходимо сделать рабочими принятые на уровне муниципалитета программы по развитию экономики, сельского хозяйства, дорожного хозяйства, ЖКХ, благоустройству и жилью. Необходимо работать над привлечением на территорию инвестиций, активно участвовать в проектах федерального и республиканского уровня на условиях софинансирования, грантовых конкурсах, одним словом, привлекать на территорию дополнительные средства, – заявила после избрания в интервью «Республике» Наталья Паншина.

Приоритетом программы Натальи Паншиной была реализация пятого этапа программы переселения и оптимизация бюджетных расходов. Обо всем том, что было в итоге сделано, она написала на своей странице «ВКонтакте», а также сообщила, что приняла решение об отставке осознанно, извинилась и попросила не искать никакой подоплеки.

Печорцы, как и жители многих северных городов, очень активны в интернет-пространстве. В соцсетях то и дело разгорались настоящие локальные войны по поводу работы Натальи Паншиной: одни писали жалобы и гневные комментарии, другие хвалили. Было ясно, что много негатива льется целенаправленно и, возможно, носит заказной характер. Ситуация в очередной раз подтвердила сложность и проблемность муниципалитета.

Ярослав СЕВРУК

Фото из архива «Республики»