В Усинске обеззараживают общественные территории

Как сообщил на своей странице «ВКонтакте» усинский мэр Николай Такаев, во вторник в городе приступили к санитарной обработке городских площадей, улиц и тротуаров. Уже завершены работы на площадях у памятника воинам трех поколений, перед администрацией и бассейном.

На следующий день с пяти утра, пока на улицах немноголюдно, городские службы начали дезинфекцию пешеходных зон.

Как пояснили в управлении жилищно-коммунального хозяйства, для механизированной санитарной обработки используются хлорсодержащие дезинфицирующие средства в концентрациях, рекомендованных Роспотребнадзором.

В управлении ЖКХ заверили, что используемые для обеззараживания вещества не вызывают аллергии. Периодичность обработки общественных пространств зависит от погодных условий, поскольку при повышенной влажности и тем более в дождь дезинфекционные меры полностью теряют смысл, сообщил портал «Усинск-Новости.РФ».

Лина ПЕРОВА

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